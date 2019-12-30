3 جامعات حكومية تتنافس على استكمال ملف التحول الرقمى

يشهد التعليم العالى منافسة قوية بين الجامعات الحكومية لتنفيذ خطة التحول الرقمى بالكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ضمن استراتيجية الدولة للتحول إلى مجتمع متطور رقمياً.

“ المال “ تتبعت تجارب 3 جامعات، هى: كفر الشيخ وجنوب الوادى وقناة السويس فى استكمال ملف التحول الرقمى، وتوطين التكنولوجيا داخل العملية التعليمية.

قال الدكتور يوسف الغرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إنها ستصبح بلا أوراق عام 2021، كما تعمل حاليا على تأهيل البشر للتعامل مع التكنولوجيا ووضع الأنظمة وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الموجودة.

وأوضح لـ “المال” إن الجامعة حصلت خلال العام الدراسى الحالى على المركز الثانى فى التحول الرقمى بين كافة الجامعات الحكومية، لافتا إلى أنه سيتم خلال شهر فبراير المقبل إطلاق الموقع الإلكترونى الجديد، الذى يشمل كافة الخدمات الإلكترونية المميكنة ومنها نتائج الامتحانات، والتقديم للجامعة، وسداد المصروفات الدراسية.

وأشار إلى أن الجامعة توسعت خلال الفترة الماضية فى تهيئة البنية التحتية، عبر شراء سيرفرات وخوادم جديدة على أعلى مستوى، مبينا أن نحو %70 من الامتحانات خلال الفصل الدراسى الأول قابلة للتصحيح الإلكترونى، ومن المنتظر تطبيق امتحانات إلكترونية بالكامل خلال الفصل الدراسى الثانى على بعض الكليات ذات الأعداد المنخفضة، ومنها كلية الإعلام، الصيدلة، العلوم، الزراعة، وبعض أقسام كلية الآداب.

وألمح الدكتور عبد الرازق الدسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أنه بحلول عام 2023 ستصبح الجامعة رقمية بالكامل، مشيرا إلى أن معظم الكليات تتعامل حالياً بالمقررات الإلكترونية، وخلال عامين سيتم التعميم على باقى الكليات.

ولفت الدسوقى إلى أن الجامعة تمكنت خلال العام الدراسى الحالى من إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب، على مستوى المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا، ومنها ملفات الطلاب، نتائج الامتحانات وغيرها.

وقال إنه سيتم زيادة سرعة الإنترنت والخوادم خلال العام الدراسى المقبل، فى إطار قرارات المجلس الأعلى للجامعات، مشيراً إلى انتهاء الجامعة من إعداد خطة استراتيجية لعام 2025، تتضمن إضافة كليات جديدة وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وذكر أن كفر الشيخ من أولى الجامعات التى تصدرت التحول الرقمى، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وهى أول جامعة يتم فيها تأسيس أول كلية للذكاء الاصطناعى، والتى بدأت الدراسة اعتبار من العام الحالى بنحو 270 طالب.

وتابعت الدكتورة ماجدة هجرس، القائم بأعمال رئيس جامعة قناة السويس، قائلة إن الجامعة عقدت اتفاقية مؤخرا للتحول إلى جامعة ذكية، من خلال تجهيز البنية التحتية ومركز المعلومات، وتقوم حاليا بتدريب أعضاء الجهاز الإدارى على استخدام تكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، كان قد أعلن خلال ديسمبر الجارى، عن نتائج مسابقة أفضل جامعة للعام الدراسى الحالى فى مجال التحول الرقمى، وحصلت جامعة المنصورة على المركز الأول كأفضل جامعة على مستوى التحول الرقمى، تلتها جامعة جنوب الوادى، وجاءت جامعة بنى سويف فى المركز الثالث.

واستندت المسابقة إلى 7 معايير فى قياس القدرة على التحول الرقمى، منها تقديم الخدمات بصورة رقمية، مثل بوابات الخدمة الإلكترونية ونظم المعلومات الإدارية والبنية التحتية التكنولوجية والتشغيل والإدارة والتدريب والاختبارات وميكنة المكتبات والتنافسية والقدرة المؤسسة.

وضمت لجان التحكيم بالمسابقة فى عضويتها ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، وزارة التخطيط، الرقابة الإدارية، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من خبراء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى.