3 توصيات من مشروعات النواب لـ«التربية والتعليم» لدعم ريادة الأعمال

أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، 3 توصيات لدعم ريادة الأعمال ، خلال إجتماع اللجنة اليوم بحضور د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم وهي كالأتي:
- قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوضع خطة لتفعيل البروتوكول الموقع مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث أن هذا البروتوكول تم توقيعه من 2021 ولم يفعل حتى الأن الامر الذي يعد تقصيراً من جهاز تنمية المشروعات، وإفادة اللجنة بما تم فى هذا الشأن خلال 15 يوماً.
- قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات فى وضع آليه لتسويق مخرجات ومنتجات المدراس الفنية فى إطار استراتيجية جهاز تنمية المشروعات للتوسع فى التسويق للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
3.قيام وزارة التربية والتعليم وجهاز تنمية المشروعات بوضع دراسة لفكرة المدراس الصغيرة التى تنوى وزارة التربية والتعليم، لتنفيذها فى إطار القانون 152 لسنة 2020 وذلك عن طريق منحها رخص مؤقتة من جهاز تنمية المشروعات وتمتعها بالحوافز والمزايا المقررة بالقانون 152 لسنة 2020.
وفي نهاية الإجتماع وجه النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حضور اجتماع اللجنة، مطالباً الوزير بمشاركة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إعداد مناهج ريادة الأعمال التي ستقوم وزارة التربية والتعليم بوضعها للمرحلة الإعدادية في ظل توجه القيادة السياسية لإعداد جيل جديد قائم على الفكر الحر وريادة الاعمال معتمد على الصناعة لمواكبة تحديات العصر.