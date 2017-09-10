3 توصيات لتفعيل التعاون الثلاثى مصر – الهند – أفريقيا

❏ محمد حجازى يدعو لإعلان حزم استثمار محلية بإفريقيا اقتداء بالتوجه الآسيوي ❏ محمد عويس: نقل الخبرة الهندية فى التعليم والصناعة يخدم أهداف تنمية القارة السمراء ❏ جمال نوكوروما: الثقافة الهندية مختلفة لكنها معروفة لدى الأفارقة هاجر عمران حددت مجموعة من الخبراء 3 توصيات مهمة؛ لتفعيل التعاون الثلاثى ب

❏ محمد حجازى يدعو لإعلان حزم استثمار محلية بإفريقيا اقتداء بالتوجه الآسيوي

❏ محمد عويس: نقل الخبرة الهندية فى التعليم والصناعة يخدم أهداف تنمية القارة السمراء

❏ جمال نوكوروما: الثقافة الهندية مختلفة لكنها معروفة لدى الأفارقة

هاجر عمران

حددت مجموعة من الخبراء 3 توصيات مهمة؛ لتفعيل التعاون الثلاثى بين مصر والهند وإفريقيا خلال الفترة المقبلة، وهى ضخ استثمارات فى القطاعات ذات الأولوية والاحتياج للقارة السمراء وعلى رأسها البنية التحتية إلى جانب الاهتمام بالتعليم والاستفادة من التجربة الهندية فى هذا الصدد، فضلا عن تعزيز نقل الثقافة والاستفادة من الراوبط التارخية بين شرق إفريقيا وجنوبها والهند.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها السفارة الهندية مساء الخميس الماضى، لمناقشة إسهامات وآفاق التعاون المستقبلية والمشاورات القائمة بين البلدين والقارة الإفريقية وكيف يمكن للصداقة بين الجانبين أن تساعد فى تحقيق أهداف التنمية بالقارة السمراء، وحضرها سانجاى باتاتشاريا السفير الهندى، وشارك فيها السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الإفريقية، وجمال نوكوروما الباحث والصحفى فى مؤسسة الأهرام، وأدار الندوة فيشال داس السكرتير الثالث بالسفارة.

قال داس إن بلاده تبحث دائما عن شركاء جدد، خاصة داخل القارة السمراء، مشيرا إلى ارتباط الجانبين بعلاقات وطيدة مع عدد من الدول ومنها جنوب إفريقيا ومصر المغرب وكينيا، كما أن تبادل الزيارات الرسمية على أعلى مستوى يدل على أهمية العلاقات المشتركة لكلا الطرفين.

وأضاف أن الاستثمارات بالقارة الإفريقية واعدة للغاية خاصة فى قطاع البنية التحتية، ونقوم بعقد قمم ومؤتمرات لتنسيق التعاون حول الالتزام البينى، خاصة فى مجال الاستثمار، كما أن الهند لديها التزامات متنوعة تجاه القارة السمراء، ومنها على سبيل المثال المشاركة فى قوات حفظ السلام ومكافحة العنف.

وأكد السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق للعلاقات الإفريقية، أن أرشيف المصريين ملىء بالحديث عن التعاون الثلاثى الذى يضم “الهند وإفريقيا ومصر” منذ حقبة الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، كما أن إفريقيا اليوم قوة ناشئة عالمية وتمتلك فرص استثمار كبيرة وتلقى الدعم السياسى والاقتصادى من عدد كبير من الدول المتقدمة.

وأضاف خلال كلمته بالندوة، أن أفضل دليل على دعم الدول للنمو الإفريقى هى قمة البريكس التى انعقدت منذ أيام بمدينة تشيامن الصينية، مشددا على أهمية التوجه نحو دعم التنمية فى إفريقيا من خلال مبادرات البريكس ودول الجنوب مع الجنوب؛ لأنها توفر تمويلات للدول الإفريقية دون الاضطرار إلى الاستعانة بمؤسسات التمويل الأجنبية والخضوع لشروطها.

وأشار إلى أن ترسيخ نظام عالمى اقتصادى ومالى قوى يغنى عن مؤسسات التمويل الأجنبية التى تتحكم فى مصير بعض الدول، مضيفا أن التعاون بين الهند ومصر إفريقيا يتخذ منحى جديدا وقويا نحو تحقيق مزيد من الاستقلالية فى تحقيق النمو بالقارة.

ولفت إلى أهمية الكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال قمة البريكس منذ أيام، والتى أكد خلالها على احتياج الدول الإفريقية للاستثمار بالبنية التحتية من خلال مساعدة الاقتصادات القوية مثل الهند والصين وبنوك التصدير والاستيراد فى الدول المذكورة، مؤكدا أن المبادرات التى تطرحها بعض الدول للتعاون مع إفريقيا لابد أن تخاطب احتياجات القارة السمراء وتوفر تمويلات للقطاعات المهمة باشتراطات ضئيلة.

وأوضح حجازى أن الوكالة المصرية للشراكة مع إفريقيا من أجل التنمية التى تتبع وزارة الخارجية تساعد القارة فى برامج تنموية إلا أن إفريقيا الآن تحتاج أيضا إلى إطلاق حزم استثمارية من المبادرات التى تطرحها الهند والصين ربما بمبالغ أقل، لكنها تحتاج إلى البدء فيها.

وأضاف أن تنظيم مؤتمر أفريقيا فى شرم الشيخ خلال العام الحالى 2017، سيثبت أن مصر فهمت احتياجات الاستثمار فى إفريقيا بالتوازى مع أهمية تبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب وتابع: إذا لم تقم الدول بحماية التنمية واحتياجاتها من خلال برامج التعليم سيصبح النمو مهددا.

وقال: لدينا استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار فى القارة السمراء، وأنا متأكد أن الهند ستلعب دورا مهما فى ضخ استثمارات بصورة أكبر هى الأخرى فى إفريقيا لمساعدة الأخوة الأفارقة نحو مستقبل أكثر إشراقا وفق تعبيره.

وأضاف جمال نوكوروما الباحث والصحفى فى مؤسسة الأهرام أن الهند معروفة على المستوى التاريخى والثقافى لدى كافة البلاد الإفريقية ولا توجد دول أفريقية لا تعلم عن أفلام بوليوود، كما أن الجانبين كانا مرتبطين بشكل جيد، خاصة دول شرق إفريقيا وجنوبها ويتواجد هنود كثر فى المناطق المذكورة.

وأوضح نوكوروما أنه لم يكن لغرب إفريقيا علاقات عظيمة مع الهند فى الماضى، إلا أن الوضع تحسن حاليا استثماريا وثقافيا كما أن قوة الهند تكمن فى احتواء ثقافات مختلفة والطعام الهندى معروف فى إفريقيا، مشيرا إلى أنه من المثير للاهتمام أن إفريقيا أصبحت تحقق معدلات نمو كبير حاليا، وتوجد روابط تاريخية قديمة مع دول البحر الأحمر التى تشمل مصر وإريتريا وإثيوبيا، ويوجد عدد كبير من الأفلام الوثائقية عن هذا الرابط التاريخى الذى امتد إلى آلاف السنين وليس فقط مئات السنين.

وأضاف أنه حضر واحدة من القمم الهندية الإفريقية فى دلهى منذ سنوات، وأدرك الفرص الحقيقية، وبعيدا عن الدبلوماسية فإن الهند لديها مميزات لغوية؛ لأنها تتحدث الإنجليزية مثل عدد من الدول الإفريقية ما يجعلها أكثر قربا لإفريقيا من دول أخرى مثل الصين إلى جانب المميزات الأدبية والثقافية.

وقال إن اختلاف الثقافات فى الهند هو أمر مشابه لثقافة دول إفريقية مثل السودان والتى تشتمل على ولايات مختلفة وفقا لعوامل دينية، وهو أمر متعارف عليه فى عدد من الدول الأسيوية والإفريقية.

وأكد أن ثقافة الشعب الهندى تظل مختلفة عن ثقافة الشعب الإفريقي، فعلى سبيل المثال، الالتزام بالمواعيد هو أمر محسوم فى الهند، لكنه مرن بشكل كبير فى إفريقيا، وهذا يعتبر ضمن الاختلافات الجوهرية بين الجانبين، مشيرا إلى أن الزيارات إلى دول شرق أفريقيا توضح بشكل كبير وجود الهنود واستحواذهم على عدد من المشروعات الصغيرة، خاصة فى تنزانيا ونيروبى، كما يمكن ملاحظة نشاط الهنود على المستوى الاجتماعى والاقتصادى فى إفريقيا بشكل عام.

وقال الدكتور محمد زكى عويس، أستاذ العلوم بجامعة القاهرة والمطلع على الشأن الهندى، إن إفريقيا يمكن أن تستفيد من الهند فى مجال تنمية التعليم، مشيرا إلى أن الجامعات الهندية كبيرة ولديها برامج مميزة ابتداء من التعليم الفنى انتهاء إلى كل البرامج الأخرى.

وعرض مقترحا بإنشاء جامعة هندية فى مصر غير هادفة للربح على أن تكون مختلفة عن الجامعات الأجنبية الأخرى الموجودة فى السوق، ولا ترقى لمستوى الجامعات فى الدول الأم، وتابع: نحتاج إلى الدعم الفنى والمالى من الحكومتين فى مصر والهند لتحقيق هذا المقترح.

وأضاف أن الهند أصبحت متفوقة فى قطاع الصناعة أيضا تستطيع أن تلحظ ضخامة مصنع تاتا الذى يصنع سيارات نانو صغيرة تلبى احتياجات السكان الاستهلاكية للسيارات الصغيرة ذات التكلفة المنخفضة.

وقال سانجاى باتاتشاريا، السفير الهندى بالقاهرة، إن بلاده تركز على الاستثمار فى إفريقيا بشكل كبير منذ فترة، وتركز على الاستثمار فى الأشخاص؛ لأن هذا ما أسفرت عنه التجربة الهندية فى التنمية، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بتقديم 10 مليارات دولار فى القارة السمراء، وهو ما تم إعلانه فى وقت سابق.