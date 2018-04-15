3 تغييرات مهمة فى إجراءات الضرائب بعد تعديل قانون الدخل

مها أبوودن:عقب اقرار مجلس النواب اليوم للتعديل التشريعى الخاص بالمادتين 82 ، و111 من قانون الضريبة على الدخل ، تقبل مصلحة الضرائب على حل جزء كبير من مشكلاتها حول المتأخرات الضريبية والتى كانت تتمحور حول الزام الممولين بسداد فوائد ديون المتاخرات الضريبية قبل أصل الدين ، وهو ما تم تعديله الى العكس ف

مها أبوودن:

عقب اقرار مجلس النواب اليوم للتعديل التشريعى الخاص بالمادتين 82 ، و111 من قانون الضريبة على الدخل ، تقبل مصلحة الضرائب على حل جزء كبير من مشكلاتها حول المتأخرات الضريبية والتى كانت تتمحور حول الزام الممولين بسداد فوائد ديون المتاخرات الضريبية قبل أصل الدين ، وهو ما تم تعديله الى العكس فى التشريع الذى اقره البرلمان اليوم.

وإذا كان تعديل اولويات سداد المتاخرات الضريبية هو التغيير الاول الذى لحق قانون ضريبة الدخل ، فان التعديل الثانى يشمل تغيير شكل الاقرار الضريبى ، ليصبح متاحا للممولين تقديم اقراراتهم الضريبية خلال شهر ابريل من كل عام دون تفاصيل او جداول ، مع عدم الاعتداد بهذا الجزء من الاقرار الا بعد قيام الممول بتقديم الجزء الثانى المفصل من الاقرار الضريبى بعد الجزء الاول بستين يوما .

اما التغيير الثالث ، فهو الاجراءات التى تتبع هذين التعديلين التشريعيين الهامين ، لاسيما من الناحية التنفيذية التى ستلزم مصلحة الضرائب بتفعيل نسخة الاقرار الجديدة للممولين من الشركات فيما تبقى من ايام فى الموسم الضريبى الخاص بالاشخاص الاعتبارية والذى ينتهى نهاية ابريل الجارى .

ويشار الى ان مجلس النواب قد وافق ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 95 لسنة 2005، الذى يقضى بتعديل المادتين 82 و111.

وينص التعديل على الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبى دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يومًا التالية لانتهاء أجل الإقرار، على ألا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية او ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلى بتقديم الإقرار فى الميعاد.

كما ينص على أن تكون الأولوية فى الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتى مقابل التأخير فى المرتبة الأخيرة، تيسيرًا على المدينين وتشجيعًا لهم على سرعة سداد الضريبة، ويأتى ذلك فى ضوء ما كشفه التطبيق العملى لنص تلك المادة، والذى كان من شأنه جعل العبء الضريبى علة الممول كبيرًا، والتسبب فى تقاعس البعض عن أداء الديون الضريبية، ويأتى للتسهيل على الممولين بسبب تزاحم الممولين فى الشهر الأخير قبل الإقرارات الضريبية.

