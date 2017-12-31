3 تحذيرات لمخالفى تدوين الأسعار قبل مصادرة السلع

محمد مجدىأكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لن تصادر السلع لدى التجار المخالفين لقرارها، رقم 330، بشأن تدوين الأسعار على المنتجات فى الأسواق، إلا بعد توجيه 3 تحذيرات بضرورة الالتزام بالقرار الخاص بتدوين السلع، والاكتفاء بتوقيع غرامات من خلال الحملات التى تجرى ب

محمد مجدى

أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لن تصادر السلع لدى التجار المخالفين لقرارها، رقم 330، بشأن تدوين الأسعار على المنتجات فى الأسواق، إلا بعد توجيه 3 تحذيرات بضرورة الالتزام بالقرار الخاص بتدوين السلع، والاكتفاء بتوقيع غرامات من خلال الحملات التى تجرى بمعرفة المفتشين بقطاع الرقابة والتوزيع، ومباحث التموين بالوزارة.

قال رمضان، لـ«المال»: «المرة الأولى تسجيل مخالفة على من لا يلتزم بقرار الإعلان عن السعر، حال تكرارها 3 مرات، تصادر السلع وفقاً للقرار».

شدد رمضان، على أن القرار رقم 330 الخاص بتدوين الأسعار المنتجات، ليس من شأنه وضع تسعيرة جبرية على تلك المنتجات، وأن السوق تعمل بنظرية العرض والطلب، لكن هدفه ضبط الأسعار وعدم التلاعب بالمستهلكين.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تسعى لضبط أسعار السلع فى السوق المحلية، من خلال القرار رقم 330 لعام 2017، الصادر بتاريخ 13 ديسمبر، بشأن تدوين أسعار البيع للمستهلك على المنتجات فى المحال التجارية، وتعدل القرار ليستثنى المصانع من تدوين السعر على المنتج، مع توضيحه فى فاتورة التوريد، التى يستلمها التاجر.

وأضاف رمضان، أن القرار الخاص بتدوين الأسعار على المنتجات، وزع على مديريات التموين والتجارة الداخلية، بمحافظات الجمهورية، للبدء فى تطبيقه رسمياً أول يناير.

كشف المتحدث الرسمى لوزارة التموين، عن أن قرار 330 الخاص بتدوين السلع على المنتجات، لن يكون الأول والأخير فى ضبط الأسواق، وهناك قرارات أخرى الإعلان عنها قريباً.

كان على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد مؤخراً اجتماعا مع وكلاء الوزارة، ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، استعداداً للبدء فى تنفيذ القرار 330، مع التأكيد على الضوابط التنفيذية لتفعيل القرار.

من أهم تلك الضوابط، إلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك، لا يجوز نهائيا زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بفاتورة المصدرة بمعرفة المورد.

كما تلتزم جميع حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة معتمدة، الدالة على المنتج كما يجوز لحلقات التداول الاحتفاظ بصورة (طبق الأصل) من الفاتورة، ويقدم أصل الفواتير للاطلاع عليه.

كما يجوز الإعلان عن السعر على السلع والمنتجات، إما بطباعته على المنتج مباشرة بمعرفة المنتج (المورد)، أو وضع ملصق واضح السعر على العبوة، أو الإعلان عن السعر على الأرفف تحت السلعة، شرط أن يكون الرف والسلعة فى متناول يد المستهلك، ويهدف القرار إلى تطبيق منظومة الفواتير الضريبية وتوافر آليات تتبع المنتج من المنشأ إلى المستهلك.

وتنص الإجراءات التنفيذية على حق تاجر التجزئة فى إضافة مقابل خدمات للمستهلك على الفاتورة بشرط وضوح سعر البيع للمستهلك الأصلى، كما جاء فى فاتورة المورد، أو أقل منه بشكل منفصل عن تكلفة أداء الخدمات.