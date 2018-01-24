3 تحديات تواجه تطبيق القيمة المضافة على السيارات المستعملة

شريف عيسى



أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، على صعوبة تطبيق قرار وزارة المالية المتعلق باحتساب ضريبة القمية المضافة على السيارات المستعملة، نظرًا لعدم وجود آلية محددة ومعايير واضحة لطريقة احتسابها.



كانت وزارة المالية، قد أصدرت قرارًا -أمس الثلاثاء- برقم 34 لسنه 2018 ينص على “تكون القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها فى السوق المحلية هى الفرق بين ثمن بيع السيارات المستعملة وثمن شرائها، وفقاً لفئات الضريبة المُقررة قانوناً مع عدم أعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة 22 من قانون وقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة”.



ويلزم لتطبيق هذا النص إمساك المسجل دفاتر وحسابات منتظمة إلكترونيًا أو يدويًا مع الإلتزام بأحكام وإجراءات الرقابة التى تقررها مصلحة الضرائب.



وأشار أبو المجد إلى أن القرار فى حاجة إلى لائحة إجرائية فى ظل وجود 3 تحديات تحول دون حصول الدولة على حقها من تجارة بيع السيارات المستعملة، والتى لا تخضع لأى رقابة.



وتابع: أن أبرز التحديات التى تواجه القرار عدم وجود ضوابط تسعير محددة للسيارات المستعملة على غرار السيارات الجديدة، بالإضافة إلى التفاوت الكبير بين سعر الموديلات القديمة وسعرها عقب قرار تحرير أسعار الصرف، مدللاً على ذلك بمثال أن هناك طرازات كانت تباع فى عام 2008 بقيمة 95 ألف جنيه، وسعرها الآن مستعمل يصل إلى 150 أو 160 ألف جنيه، والتفاوت بين سعر الزيرو والمستعمل قد يدفع التاجر إلى تسجيل سعر بيعها بأقل من القيمة الحقيقة فى محاولة لدفع ضريبة أقل.



واقترح أن يتم تعديل القرار ليظهر فى صورة شرائح ضريبية واضحة بما يحدد الرسوم الواجب دفعها على كل سيارة يتم بيعها، مؤكدًا على أن فكرة القانون جيدة للغاية، بما يمكن الدولة من زيادة حصيلتها من الإيرادات، إلا أن هناك استحالة فى التطبيق.



وبين أن قرار وزارة المالية بشكله الحالى يفتح الباب على مسرعيه للرشاوى نتيجة رغبه تجار المستعمل فى خفض قيمة الضرائب المنصوص عليها بالقانون.



من جانبه، قال مصدر مسئول ببيع المستعمل بأحد التوكيلات الأوروبية الفاخرة، إن القرار سيتسبب فى إحداث زيادات جديدة فى أسعار السيارات المستعملة والتى باتت ملازًا لعدد من شرائح المجتمع، والتى تسعى لإقتناء سيارة لتلبية احتياجاتها فى التنقل، متوقعاً أن تشهد مبيعاتها تراجعاً كبيراً خلال الفترة المقبلة على خلقية القرار.