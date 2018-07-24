3 تحديات تقلل من فرص نمو مبيعات السيارات

أحمد عوضأكد خبراء السيارات، وجود 3 تحديات تقلل من فرص نمومبيعات السيارات خلال النصف الثانى من 2018؛ هى نقص المعروض ورفع رسوم التراخيص والزيادة السعرية على السيارات وتكاليف التشغيل؛ وهوما تسبب فى عدم قدرة الشركات على تحديد الخطط المستهدفة من حيث الكميات المستوردة والمشروعات التوسعية.وقال خالد س

أحمد عوض

أكد خبراء السيارات، وجود 3 تحديات تقلل من فرص نمومبيعات السيارات خلال النصف الثانى من 2018؛ هى نقص المعروض ورفع رسوم التراخيص والزيادة السعرية على السيارات وتكاليف التشغيل؛ وهوما تسبب فى عدم قدرة الشركات على تحديد الخطط المستهدفة من حيث الكميات المستوردة والمشروعات التوسعية.

وقال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، إن سوق السيارت تتعرض لأزمة جديدة هى نقص المعروض من السيارات بمختلف العلامات؛ وذلك ﻷساب تتعلق باتجاه معظم الشركات إلى تخفيض الكميات الاستيرادية منذ مطلع العام، تخوفًا من انخفاض الطلب وزيادة المخزون الذى شهدتها السوق خلال 2017.

وأضاف أن الغالبية العظمى من وكلاء السيارات الصينية قرروا التوقف عن الاستيراد بعد تطبيق اﻷسعار ااسترشادية؛ وذلك لحين اتضاح الرؤية ومدى انعكاسها على حجم التكلفة الاستيرادية.

وتوقع سعد، أن تنتهى أزمة نقص المعروض من السيارات خلال الربع الثالث من 2018؛ بعد إتجاه الوكلاء إلى التعاقد مع المصانع العالمية على توريد شحنات استيرادية خلال النصف الثانى من 2018؛ موضحا أن المدة الزمنية التى تستغرقها الدورة الاستيرادية تتراوح بين 3 و4 شهور تتضمن الشحن والتخزين والإفراج الجمركي.

وأشار إلى أن كل المؤشرات تسير فى اتجاه بيع 120 ألف مركبة بمختلف أنواعها «ملاكى – أتوبيسات – شاحنات« بنهاية العام الحالي.

وأوضح شادى ريان، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات، أن معظم شركات السيارات تعانى من غياب الرؤية التى تؤهلهم لإعداد الخطط المستهدفة من حيث الكميات المستوردة من السيارات أومكونات الإنتاج الخاصة بمشروع التصنيع المحلي؛ وذلك فى ظل الاضطرابات التى تشهدها السوق من زيادة رسوم التراخيص والتعريفة الجمركية.

وأوضح لـ«المال»، أن كل الشركات أرجأت الخطط التوسعية لها فى كل من الفروع ومراكز الصيانة ومشروعات التصنيع المحلى فى ظل انعدام الرؤية، كاشفا أن «المصرية للسيارات» ستنهى المشروعات التى تنفذها حاليا دون التوسع فى مشروعات جديدة.

وتوقع ريان، أن تسجل المبيعات الإجمالية لسوق السيارات، بنسب تتراوح بين 5 و%10 بحد أقصى بنهاية العام الحالي.

وذكر أن المصرية للسيارات تستعد لافتتاح مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة الخاص بأعمال إصلاح سيارات سوباروبمنطقة أبورواش خلال سبتمبر المقبل، مضيفا أن الشركة تدرس إدراج إصلاح صيانات «سكودا» فى ذلك المركز خلال الفترة المقبلة.

وعلق على أداء شركته قائلا: «إنها تمكنت من الاستحواذ على %16 من مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال النصف اﻷول من 2018، موضحا أن «المصرية للسيارات» تستهدف بيع 20 من تلك الفئة من المركبات بنهاية العام.

وشهدت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» ارتفاعا بنسبة %38 مسجلة بيع 45 ألفا و837 وحدة خلال الشهور الخمسة اﻷولى من العام الحالى، مقابل 33 ألفا و143 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وأكد عابد أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة صحارى موتورز، الموزع المعتمد لسوبارو، ودودج، وجيب، وكرايسلر، أن وكلاء السيارات واجهوا تحديات صعبة فى إعداد الخطط والمشروعات المستهدفة خلال 2018، على خلفية انعدام الرؤية لأداء السوق، ومن ثم تعاقدت الشركات على كميات ضعيفة منذ مطلع العام، تخوفًا من انخفاض الطلب وزيادة المخزون.

وأضاف أن صناعة السيارات المحلية متأخرة لمراحل زمنية بعيدة من خلال استمرارية إنتاج الموديلات القديمة بالرغم من طرح الجيل الجديد على الساحة العالمية، بالإضافة إلى الاقتصار على تصنيع فئات الديزل دون التوسع فى إنتاج المركبات الكهربائية.

وأوضح أن معظم الشركات العالمية توجه اهتمامها لتصنيع السيارات الكهربائية لتخفيض معدلات التشغيل والحد من الانبعاثات، مطالبا بضرورة مواكبة وتنفيذ خطط الشركات العالمية بهدف النهوض بالصناعة المحلية.