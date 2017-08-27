3 تحالفات مرتقبة تتنافس على ميكنة السكة الحديد

محمود جمالتستهدف غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات، تكوين 3 تحالفات بين الشركات العاملة فى مجال حلول النقل للمنافسة على تطوير هيئة السكك الحديدية إلكترونيًّا.قال الدكتور حمدى الليثى، نائب رئيس الغرفة، إنها بصدد عقد اجتماع مع ممثلى 12 شركة متخصصة كمرحلة أولى من

محمود جمال

تستهدف غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات، تكوين 3 تحالفات بين الشركات العاملة فى مجال حلول النقل للمنافسة على تطوير هيئة السكك الحديدية إلكترونيًّا.

قال الدكتور حمدى الليثى، نائب رئيس الغرفة، إنها بصدد عقد اجتماع مع ممثلى 12 شركة متخصصة كمرحلة أولى من بينها IST، ومسئولى وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة، وذلك بناء على رغبة الشركات بعد ما كان من المرجح تنظيمه الاثنين المقبل، لمعرفة خطط التطوير المستهدفة.

وأوضح الليثى لـ«المال» أن الغرفة تنتظر تقديم وزارة النقل تصورًا واضحًا باحتياجات الهيئة التكنولوجية للمساعدة فى تحديث شبكة بينتها التحتية وتشتمل على تركيب كاميرات بيتها مراقبة جديدة إشارات مميكنة للقطارات لمنع تكرار حادث قطار الإسكندرية الأخير والذى حصد أرواح مئات الضحايا.

وشهدت الإسكندرية ظهر الجمعة الماضى، حادث تصادم قطار ركاب رقم 13 إكسبريس «القاهرة – الإسكندرية»، بمؤخرة قطار 571 «بورسعيد – الإسكندرية»، بعد محطة قرية أبيس «2» بين عزبتى الموظفين والشيخ، أمام المعهد الأزهرى بمنطقة خورشيد، شرق المحافظة، ما أدى إلى خروج جرار القطار رقم 13 من على القضبان بجانب عربتين من مؤخرة القطار رقم 571، وإصابة 132 ووفاة 41 آخرين.

وأضاف نائب رئيس الغرفة أن التحالف الواحد سيضم من شركتين إلى 5 لديها علاقات تعاون مع كيانات عالمية، مقدرا عدد أعضاء الغرفة العاملة فى مجال حلول النقل بـ 24 شركة.

وتعانى شركات التكنولوجيا زيادة تكاليف التشغيل بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات البترولية، والكهرباء، وفرض %14 ضريبة قيمة مضافة على البرمجيات «السوفت وير».