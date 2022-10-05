3 تحالفات عالمية تتأهل فنيًا للمنافسة على تطوير محولات السد العالى وخزان أسوان

تأهلت 3 تحالفات عالمية فنيًا للمنافسة على مناقصة تطوير محطات محولات السد العالى وخزان أسوان 1 و2، بعد منافسة قوية مع 5 آخرين.

كانت شركة المحطات المائية -التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة- طرحت المناقصة نهاية نوفمبر الماضى، واشترى 14 كيانًا كراسة الشروط، وتقدم لها 8 تحالفات عالمية.

كشف المهندس هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية، فى تصريحات لـ«المال» أن التحالفات المتأهلة للمنافسة على المناقصة تضم «سيمنس الألمانية – السويدي» و«ساينو هايدرو – باور تشينا»، إضافة إلى آخر لم يفصح عنه.

وأضاف «كمال» أنه تم استبعاد 5 تحالفات أخرى تضم كلًا من «روساتوم الروسية وإحدى الشركات المصرية» و«Smmt الروسية – مدكور مصر» و«مجموعة الشريف السعودية – كهروميكا مصر» و«دونج فانج – تبيا» الصينيتين، إضافة إلى «إكس دى ايجيماك الصينية – إيجيماك المصرية».

وأرجعت مصادر مسئولة بالشركة استبعاد التحالفات الخمسة بسبب وجود أخطاء فنية، أو عدم استيفاء الشروط، مثل سابقة الخبرة وغيرها من المحددات.

وأضافت المصادر أنه سيتم تلقى العروض المالية من التحالفات الثلاثة خلال نوفمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من تحليلها وإعلان الفائز بحلول يناير 2023، بالتعاون مع شركة تراكتبيل البلجيكية (الاستشارى الخاص بالمناقصة)، وبحضور مندوبين عن كل تحالف والبنوك الممولة للمشروع، لافتة إلى أن المناقصة تشترط وجود وكيل محلى لكل شركة أجنبية.

ويصل إجمالى قيمة المناقصة لنحو 800 مليون جنيه ( ما يعادل 41 مليون يورو)، ويتولى بنك التعمير الألمانى «KFW» تمويله وفق اتفاقية وقعتها مصر وألمانيا.

وألغت «الكهرباء» المناقصة فى نوفمبر 2021 نتيجة عدم توافر الشروط المطلوبة فى كراسة الشروط سوى فى تحالف واحد فقط من إجمالى الشركات المتنافسة، وأعيد الطرح بعد مفاوضات مع بنك «KFW» لتعديل الاشتراطات وتخفيض الشروط بشكل أكثر، ليتمكن أكبر عدد من الكيانات العالمية من المنافسة.

ووفقًا للمناقصة، سيورد التحالف الفائز 20 محولًا لعملية التأهيل، بواقع 12 لمحطة كهرباء السد العالى، إلى جانب آخر احتياطى و5 لمحطة توليد خزان أسوان 1، و2 لخزان أسوان 2، علما بأن محولات محطات السد العالى قديمة، وتساعد الصيانة الدورية وتركيب قطع غيار لها على استمرارها فى الخدمة.