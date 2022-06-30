3 بنوك مصرية ضمن أعلى العلامات التجارية بأفريقيا لعام 2022 (إنفوجراف)

أظهر تقرير براند فاينانس أفريقيا لعام 2022 مشاركة 3 بنوك مصرية فى قائمة أعلى 150 علامة تجارية فى القارة السمراء لعام 2022.

ووتضم قائمة بنوك مصر المشاركة فى قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة لهذا العام كلا من البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي .

وارتفعت القيمة الإجمالية لقيمة العلامات التجارية للبنوك الثلاثة بنسبة تصل إلى 14.7% هذا العام، لتقفز إلى 1.12 مليار دولار، مقابل 972 مليون دولار فى عام 2021.

وشهد الترتيب هذا العام العديد من التغيرات الهيكلية والتى من أبرزها ازاحة البنك الأهلى المصري، أكبر بنك حكومي فىف مصر، لـ «البنك التجاري الدولي» CIB، أكبر بنك خاص، واحتلال الأول لمركز الصدارة.

وفيما يلى ترتيب بنوك مصرية الأعلى قيمة لعام 2022.

البنك الأهلى المصري

احتل البنك الأهلى المصري المركز الأول فى قائمة بنوك مصر الأعلى قيمة للعلامة التجارية هذا العام.

كما ارتفع ترتيب البنك الأهلى أفريقيًا من المركز 39 أفريقيًا خلال العام الماضى، إلى المركز 33 هذا العام، بعد أن ارتفعت قيمته بنسبة تصل إلى 40.1%.

وبلغت قيمة العلامة التجارية لـ «البنك الأهلى المصري» هذا العام 461 مليون دولار، مقارنة مع قيمتها فى عام 2021، والتى بلغت 329 مليون دولار.

بنك مصر

حصد بنك مصر المركز الثاني فى قائمة البنوك المصرية الأعلى قيمة للعلامة التجارية هذا العام.

وعلى الرغم من نمو قيمة العلامة التجارية لـ «بنك مصر» إلا أن ترتيبه أفريقيًا تراجع 7 مراكز ليستقر عند المرتبة 48 هذا العام، بعد أن كان العام الماضى فى المركز 41.

وصعدت قيمة العلامة التجارية لـ «بنك مصر» 7.7% هذا العام، لتقفز إلى 335 مليون دولار، مقابل 311 مليون دولار العام الماضي.

البنك التجاري الدولي CIB

تراجع ترتيب البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك خاص فى مصر، من المركز الأول إلى المركز الثالث فى قائمة البنوك الأعلى قيمة للعلامة التجارية.

كما هبط ترتيب CIB من المركز الـ 37 فى قائمة العلامات التجارية الأعلى فى أفريقيا إلى المركز الـ 50 هذا العام.

وهوت قيمة العلامة التجارية لبنك CIB هذا العام بنسبة تصل إلى 4%، لتسجل 319 مليون دولار، مقارنة مع قيمتها العام الماضى، والتى بلغت 332 مليون دولار.

وتعد «براند فاينانس» التي تأسست في عام 1996، مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الإستراتيجية للشركات.

ويقع مقر مؤسسة «براند فاينانس» الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن وتغطي فروعها أكثر من 20 دولة. وتعمل «براند فاينانس» على تقييم أكثر من 3500 علامة تجارية سنويا في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية.