3 بنوك حكومية ترتب قرضاً بقيمة 800 مليون دولار لـصالح «فوسفات مصر»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن بنوك «الأهلى المصرى» و«مصر» و«القاهرة» بصدد ترتيب قرض مشترك لصالح شركة فوسفات مصر فى مدينة أبوطرطور، بقيمة 800 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسات دولية، أبرزها مصرف الاستيراد والتصدير الأفريقى «أفريكسيم بنك».

وصرحت مصادر –رفضت ذكر اسمها- لـ«المال» بأن القرض المشترك ستحصل عليه الشركة بهدف تمويل مشروع مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك الجديد.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول اجتمع فى يونيو الماضى مع وفد من «أفريكسم بنك»، بحث فيه إمكانية مساهمة المصرف فى تمويل مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك الجديد الذى سيقام بهضبة أبوطرطور فى محافظة الوادى الجديد.

وأضافت المصادر أن حصص البنوك المشاركة لم تحسم حتى الآن، بينما رجحت استحواذ «أفريسكيم بنك» على حصة تتراوح بين 200 و250 مليون دولار.

وسيسهم مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك فى تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات، ويأتى استكمالًا لتوجه الدولة باستغلال الثروات الطبيعية وتشجيع الاستثمارات فى مجالات تصنيعها منتجات عالية الجودة ذات قيمة اقتصادية كبيرة، بدلاً من تصديرها بصورتها الخام وفقًا للوزارة.

و«الفوسفوريك»، هو حمض معدنى يستخدم فى صناعة الأسمدة، ويشتق منه عدة مركبات، منها حمض الفوسفوريك الثنائى، وميتا حمض الفوسفوريك، كما أنه معتمداً من الهيئة الأوروبية الخاصة بالمواد الغذائية. وتبلغ محفظة القروض القائمة حاليًا لـ«أفريسكيم بنك» فى مصر نحو 7 مليارات دولار حتى يونيو الماضى، لتمويل عدد من مشروعات البنية التحتية والتجارة البينية والصغيرة والمتوسطة بحسب تصريحات صحفية سابقة لرئيس قطاع تمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات به.