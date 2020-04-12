3 بنوك تقتنص 1.945 مليار جنيه من صكوك لـ«طلعت مصطفى»

قالت مصادر مطلعة على طرح صكوك مجموعة طلعت مصطفى إن 3 بنوك محلية تولت تغطية %97.25 من إجمالى الإصدار بقيمة 1.945 مليار جنيه، مشيرة إلى قيام المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى للصفقة، فى حين تولى بنك مصر ضمان وتلقى الاكتتابات، كما لعب دور وكيل السداد.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن حصص التغطية توزعت على البنوك بواقع 725 مليون جنيه من مصر، و725 مليوناً من القاهرة، و495 مليون من قناة السويس، والباقى بقيمة 55 مليون جنيه من مستثمرين وصناديق مالية مختلفة.

وذكرت المصادر أن إجمالى طلبات الاكتتاب تجاوزت 2.5 مرة، مما يعكس إقبال المستثمرين على أول صكوك محلية بنظام الإجارة المنتهية بالتملك، والذى يقوم على نقل ملكية أحد الأصول من الشركة المستفيدة (طلعت مصطفى) إلى شركة يمتلكها حائزو الصكوك (هيرميس للتصكيك)، على أن تتولى الأولى إدارة هذه الأصول من خلال عقد إيجار ينتهى بالتملك بنهاية مدة الصكوك.

وقد اشترى الطرح عائداً متغيراً على الصكوك سيتم احتسابه وفق صافى متوسط معدل العائد على أذون الخزانة لستة أشهر، بحسب آخر معلن، مضافاً إليه هامش، ويصرف ابتداءً من 30 سبتمبر المقبل.

وكشف محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الخميس الماضى، عن موافقة الهيئة على طرح أول إصدار من الصكوك بسوق المال المصرية بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه -إصداراً واحداً – من نوع الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل لأسهم.

وأضاف عبر بيان رسمى صادر عن الهيئة، أنه سيتم الإصدار من خلال طرح خاص والقيد بالبورصة المصرية لمدة 57 شهراً اعتباراً من تاريخ الإصدار، وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد، تستهلك وفقاً لجدول محدد للسداد/الاستهلاك.

وقال إن مذكرة المعلومات التى تمت الموافقة عليها تتضمن طرح %100 من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوى الخبرة والملاءة المالية.

وأشار عمران إلى أنه سيتم تحويل حصيلة الاكتتاب لصالح الشركة العربية للمشرعات والتطوير العمرانى، باعتبارها المستفيدة مقابل بيع المركز التجارى المملوك لها بمشروع مدينتى لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك.

كما أشار إلى أن لجنة الرقابة الشرعية المركزية أصدرت موافقتها على توافق مذكرة المعلومات وعقود الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية فى الأسبوع الأخير من مارس الماضى.

وكشف أن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميريس» انتهت من تقييم التصنيف الائتمانى للإصدار ضمن أوراق الطرح.

وأعلنت المجموعة المالية هيرميس، الخميس الماضى، أن كل من الجهة المستفيدة «الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى» المملوكة بنسبة %100 لمجموعة طلعت مصطفى، والصكوك، حصلتا على تصنيف ائتمانى (A+) بنظرة مستقبلية مستقرة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS).

ويعتبر هذا الإصدار أول صفقة إصدار الصكوك فى السوق المصرية، كما أنها تعتبر أكبر صفقة إصدار وترتيب دين بالجنيه المصرى للقطاع الخاص فى تاريخ الأسواق المالية المصرية، وفقا لبيان هيرميس.

وقامت المجموعة المالية بدور المستشار المالى الأوحد والمنسق والمروج الأوحد وضامن الاكتتاب بالصفقة ـ وتقوم شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك بدور الشركة المصدرة.