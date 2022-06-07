3 بنوك تفاوض «جهاز المشروعات» للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون جنيه

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن 3 بنوك، هى: «الأهلى المصرى» و«العربى الأفريقى الدولى» و«التجارى وفا»، تستهدف الحصول على تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت المصادر إن البنوك تستهدف توجيه هذه التمويلات إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومن المستهدف أن يدخل القرض حيز التنفيذ خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وعلى مستوى التعاون مع جهاز المشروعات، فإنه يتعاون مع 11 بنكًا، تستحوذ على أكثر من %70 من محفظة الجهاز.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات صحفية سابقة، إن معدل نمو حجم محفظة المشروعات الصغير والمتوسطة تخطى %9 خلال الربع الأول من العام الجارى.

وأوضح أبو الفتوح أن حجم محفظة المشروعات الصغير والمتوسطة قفز خلال أول 3 شهور من العام الجارى إلى 120 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات فى نهاية ديسمبر2021، وهو ما يظهر زيادة فى وتيرة تمويل هذا القطاع.

وكشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذى للجهاز، عن ضخ تمويلات بلغت 7.8 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال 2021 مقابل 4.5 مليار خلال 2020، بزيادة تتجاوز %70.

وقالت الوزيرة خلال كلمتها بورشة عمل للإعلام التنموى «قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (152 لعام 2020)، وذكرت أن حجم تمويلات الجهاز سيرتفع بشكل كبير خلال العام الجارى نتيجة ضم تمويلات المشروعات المتوسطة إلى الجهاز.

وأشارت إلى أن الجهاز يسعى لتنفيذ استراتيجية الدولة من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة، إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بها.