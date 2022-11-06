3 بنوك تغطي أول توريق حقوق مستقبلية في مصر بـ800 مليون جنيه

علمت «المال» أن بنوك الأهلى المتحد وAI BANK وقطر الوطنى شاركت فى تغطية أول إصدار سندات توريق حقوق مستقبلية لشركة «القاهرة للاستثمار»- سيرا- بقيمة 800 مليون جنيه من برنامج يصل إجماليه إلى 2 مليار جنيه.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعقد، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن تفاصيل أول إصدار سندات توريق الحقوق المستقبلية فى مصر.

وقالت المصادر إن الإصدار المذكور ينقسم إلى 3 شرائح بأسعار فائدة أعلى من «الكوريدور» الذى يحدده «المركزى» بنحو -0.6 %0.7 لافتة إلى أن الحصيلة ستضخّ لتمويل مشروع الجامعة التكنولوجية التى يجرى تنفيذها فى منطقة القاهرة الجديدة بمشاركة «الأهلى كابيتال»، وبناء مدرستين فى منطقة القرية الكونية، بمشاركة الصندوق السيادى المصري، بجانب احتياجات الشركة التمويلية.

وقالت إن شركة المجموعة المالية هيرميس للتوريق تتولى مهمة المستشار المالى فى عملية الإصدار، فى حين يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه المهام القانونية.

فى سياق مواز كشفت مصادر مطلعة أن جهات حكومية خدمية «الكهرباء والمياه والغاز» تبحث الاستفادة من آلية توريق الحقوق المستقبلية بهدف تدبير التمويلات اللازمة، فى ظل فوائده الكثيرة؛ والتى من أبرزها عدم تحميل الأجيال القادمة أية أعباء خاصة بمشروعات راهنة.

وأضافت المصادر أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستبحث عقد ورش عمل للتعريف بأهمية الآلية الجديدة عقب انتهاء فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP 27 الذى يُعقد فى مصر نوفمبر الحالي.

وأوضحت أن توريق الحقوق المستقبلية يساعد على الوصول للتمويل المطلوب بتكلفة أقل، دون الانتظار، ومن ثم الحصول على مدخلات الإنتاج بأسعار أقل من نظيرتها مستقبلًا، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.

كانت شركة القاهرة للاستثمار قد نفّذت سابقًا أول عملية إصدار صكوك إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة المصرية فى قطاع التعليم بنهاية عام 2020، بقيمة 600 مليون جنيه، بمعدل تغطية بلغ 2.3 مرة، وتولّت إدارة العملية المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتابات.

وتمتلك «القاهرة للاستثمار» 22 مدرسة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى، تحت اسم تجارى «Futures»، بالإضافة إلى جامعة بدر فى مرحلة التعليم الجامعى.

وتتبع الشركة مجموعة من الكيانات الأخرى أبرزها (الصعيد للخدمات التعليمية، المصرية للنظم التعليمية، الدولية للنظم التعليمية، المصريين للرعاية الصحية، المدارس المصرية للخدمات التعليمية، والقاهرة للخدمات التعليمية، والقاهرة للمنشآت التعليمية).