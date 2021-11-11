عقـــارات

3 بنوك تشارك فى تغطية توريق «مصر إيطاليا العقارية» بقيمة 700 مليون جنيه

هيرميس مسئولة التنفيذ
أحمد البطران 10:08 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21 10:08 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

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علمت «المال» أن 3 بنوك ستشارك فى تغطية إصدار سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه لصالح شركة «مصر إيطاليا العقارية» وهى بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى وقناة السويس، ومن المتوقع أن يتم الإصدار بنهاية العام الجارى.

وتستهدف شركة «مصر إيطاليا العقارية» طرح سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه على أن تتولى المجموعة المالية هيرميس تنفيذ العملية.

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ووقعت شركة «مصر إيطاليا» المتخصصة فى مجال التطوير العقارى اتفاقية مع شركة «فاليو»، التى تقدم خدمة الشراء الآن والدفع لاحقا يتم بمقتضاها قيام فاليو بتوفير برامج تمويل لعملاء مصر إيطاليا لتغطية خدمات التشطيب وتجديد المنازل.

ووفقا للاتفاقية ستقدم شركة «فاليو» باقة من الحلول التمويلية لعملاء شركة مصر إيطاليا العقارية لتجديد منازلهم، بما يشمل نفقات تشطيب وتجديد المنازل، من خلال خطط تقسيط ميسرة تصل إلى 48 شهراً وبقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليون جنيه لكل عميل.

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وتضم أعمال شركة «مصر إيطاليا» مشروعات البوسكو العاصمة الإدارية والبوسكو سيتى القاهرة الجديدة، وڤينشى، وڤينشى ستريت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات لانوڤا ڤيستا، ومول جاردن 8، ومجمع كايرو بيزنس بارك، وهيلتون جاردن إن القاهرة الجديدة، علاوةً على مشروعات كاى سخنة، وهيلتون العين السخنة.

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بقلم أحمد البطران

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