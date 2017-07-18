3 بنوك تخفض سعر الدولار بنسب طفيفة

هبة محمد:خفضت 3 بنوك هى SAIB، الأهلي الكويتي "بيريوس سابقاً"، المصرف المتحد سعر الدولار بنسب طفيفة بين قرشين و3 قروش.وتراجع سعر الدولار لدى بنك SAIB إلى 18 جنيها للبيع، مقابل 18.02 جنيه في الصباح، كما بلغ سعر الشراء 17.90 جنيه، مقابل 17.92 جنيه.وانخفض سعر الدولار لدى البنك الأهلي الكويتي إلى 1

هبة محمد:

خفضت 3 بنوك هى SAIB، الأهلي الكويتي “بيريوس سابقاً”، المصرف المتحد سعر الدولار بنسب طفيفة بين قرشين و3 قروش.

وتراجع سعر الدولار لدى بنك SAIB إلى 18 جنيها للبيع، مقابل 18.02 جنيه في الصباح، كما بلغ سعر الشراء 17.90 جنيه، مقابل 17.92 جنيه.

وانخفض سعر الدولار لدى البنك الأهلي الكويتي إلى 17.99 جنيه للبيع، مقابل 18.02 جنيه صباحاً، ووصل سعر الشراء إلى 17.89 جنيه بدلاً من 17.92 جنيه في الصباح.

كما سجل بيع الدولار لدى بنك المصرف المتحد 17.97 جنيه، مقابل 18 جنيها، وبلغ سعر الشراء 17.87 جنيه، بدلاً من 17.90 جنيه صباحاً.

فيما استقر سعر الدولار لدى البنوك الأخرى عند مستوياتها، ليبلغ سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

كما بلغ شراء الدولار في بنك مصر 17.84 جنيه و17.94 جنيه للبيع.

أيضاً عرض بنك القاهرة والعربي الإفريقي شراء الدولار عند 17.85 جنيه و17.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الدولار لدى بنك الإسكندرية 17.89 جنيه و17.99 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 17.90 جنيه و18 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الشراء لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.90 جنيه و18 جنيها للبيع.

وعرض بنك HSBC أعلى سعر للدولار عند 17.90 جنيه و18.02 جنيه للبيع.

كان متوسط شراء الدولار بالبنوك بدأ الانخفاض أسفل 18 جنيها الأسبوع قبل الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2017، إذ استقر خلال تلك الفترة عند مستوى أكثر من 18 جنيها، كما تعتبر تلك المرة الثالثة منذ تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي.