3 بنوك استثمار تضع رخص الآلية الجديدة ضمن أهدافها

المال ــ خاص تخطط بنوك استثمار عاملة بالسوق، لحجز مراكز بتعاملات بورصة العقود الآجلة المستهدف إطلاقها خلال الفترة المقبلة، عقب إقرار تعديلات قانون سوق المال، من ضمنها برايم، والنعيم، وفاروس. قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «برايم القابضة» للاستثمارات المالية، إن شركته تعتزم ال

المال ــ خاص

تخطط بنوك استثمار عاملة بالسوق، لحجز مراكز بتعاملات بورصة العقود الآجلة المستهدف إطلاقها خلال الفترة المقبلة، عقب إقرار تعديلات قانون سوق المال، من ضمنها برايم، والنعيم، وفاروس.

قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «برايم القابضة» للاستثمارات المالية، إن شركته تعتزم التقدم للحصول على رخصة لمزاولة نشاط «العقود اﻵجلة» مستقبلاً، موضحًا أن اﻵلية تُعد أداة جديدة فى السوق المحلية، إلا أنها توجد بعدد كبير من اﻷسواق الخارجية.

وأضاف، أن شركته تحرص على مزاولة الأنشطة الجديدة، مستبعدًا تأسيس كيان قائم بذاته، لا سيما فى ظل عدم الوعى الكافى بوجود تلك اﻵلية.

وأشار ماهر إلى عدد من المخاطر التى تواجه التطبيق الفعلى للعقود الآجلة، على رأسها احتمالية تقلب السعر خلال فترة العقد، موضحًا أن القيمة السعرية يتم تحديدها دون تغير على مدار الأجل الزمنى للعقد، رغم احتمالية ظهور أحداث تؤثر على السعر.

وكشف طارق أباظة، العضو المنتدب بشركة «النعيم» لتداول اﻷوراق المالية، عن اعتزام شركته التقدم للحصول على رخصة تنفيذ العمليات ببورصة «العقود اﻵجلة»، مرحبًا بدخول الآلية للسوق المحلية لما لها من آثار إيجابية تتمثل فى دعم السيولة.

قال عصام عبد الحفيظ، العضو المنتدب بشركة «فاروس» لتداول اﻷوراق المالية، إن شركته تولى اهتمامًا للحصول على رخصة لمزاولة نشاط «العقود الآجلة».

ووافق مجلس النواب على تعديلات مشروع قانون سوق المال، ليرد فى الباب الثانى من القانون آلية «بورصة العقود اﻵجلة» وإجراءاتها المُنظمة، والتى تشترط ألا يقل رأسمالها عن 20 مليون جنيه، ومن الممكن أن تقوم البورصة المصرية بإنشاء بورصة عقود مع وجود أحقية لبنوك الاستثمار العاملة فى السوق المحلية بإنشاء بورصة قائمة بذاتها.

وبحسب التعديلات، تتولى شركات السمسرة والوساطة فى اﻷوراق المالية تنفيذ العمليات بشرط ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، مع أحقية التعامل فى العقود لحسابها، بشرط اﻹفصاح لبورصة العقود والهيئة، عن التعاملات التى تمت لحسابها أو لحساب العاملين بها.