3 % انخغاضًا فى أسعار أسهم BMW ومرسيدس وفولكس فاجن

ترامب يحقق فى مخاطر واردات السيارات على الصناعة المحليةخالد بدر الدينهوت أسعار أسهم شركات السيارات الألمانية الثلاث BMW و مرسيدس و فولكس فاجن بأكثر من 3.1 % للأولى والثانية، و 2.5 % للثالثة خلال تعاملات الخميس بعد أن أعلن وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس إن هناك أدلة تشير إلى أن الواردات



ترامب يحقق فى مخاطر واردات السيارات على الصناعة المحلية

خالد بدر الدين

هوت أسعار أسهم شركات السيارات الألمانية الثلاث BMW و مرسيدس و فولكس فاجن بأكثر من 3.1 % للأولى والثانية، و 2.5 % للثالثة خلال تعاملات الخميس بعد أن أعلن وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس إن هناك أدلة تشير إلى أن الواردات الأجنبية من السيارات تسببت خلال عشرات السنين في تآكل صناعة السيارات المحلية و تعهد بإجراء تحقيق شامل وعادل وشفاف .

وذكرت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجرى حاليا تحقيقا بشأن واردات السيارات والشاحنات الأجنبية الأوروبية والآسيوية قد يقود إلى فرض رسوم جمارك جديدة مماثلة لتلك التي فرضها على واردات الصلب والألومنيوم في مارس الماضى والتى بلغت حوالى 25 % و 15 % على التوالى.

وأعلنت الأربعاء وزارة التجارة الأمريكية أن تحقيق الأمن القومي الذي يتم بموجب البند 232 من قانون توسيع التجارة للعام 1962 سينظر فيما إذا كانت واردات السيارات ومكوناتها تهدد متانة قطاع السيارات الأمريكى وقدرته على بحث وتطوير تقنيات جديدة متقدمة أم لا.