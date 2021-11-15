3 اشتراطات لتصدير الفراولة للأردن

عممت وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعى على المنافذ المحجرية إجراءات الموسم التصديرى للفراولة إلى المملكة الأردنية الهاشمية فى العام المقبل، إذ تضمنت توافر إذن استيراد مسبق صادر من المملكة وأن تكون الشحنة خالية من الآفات المحجرية وشهادة الصحة النباتية.

وحصلت صادرات الفراولة على المركز الثانى عشر من الصادرات بينما حصلت الفراولة على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 19 ألفا و342 طنا هذا العام.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس،البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى – فى تصريحات سابقا – عن وصول صادرات مصر الزراعية إلى 5 ملايين طن لأول مرة هذا العام بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى وفقاً لتقريرد. أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى.

وأكد محسن البلتاجى رئيس جمعية «هيا» لتنمية وتصدير الحاصلات البستانية أن انطلاقة موسم تصدير الفراولة ستكون فى شهر فبراير المقبل.

وأوضح أن الفراولة المصرية المجمدة تتربع على قمة الترتيب العالمى، مشيرا إلى أن هناك خبرة تتراكم فى زراعة هذا المحصول التصديرى فى مصر.

وأفاد بأن اشتراط وزارة الزراعة تصدير محصول الفراولة الموسم المقبل من مزارع مكودة جزء من النهج المستمر لضبط منظومة التصدير والتطوير المستمر وملاحقة المعايير العالمية وتطبيق معايير الجودة بكل صرامة خلال الفترة الحالية.

وحددت «الزراعة» ممثلة فى الإدارة المركزية للحجرالزراعى بقطاع الخدمات والمتابعة، منتصف شهر نوفمبر المقبل كآخر مهلة لتكويد المزارع الراغبة فى تصدير الموالح والفراولة.

وشددت «الزراعة» ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى على أنه لن يتم السماح لأى من المزارع التصديرية بتصدير أى صنف من أصناف الموالح أو الفراولة إلى الخارج إلا من ناتج المزارع التى تم تكويدها واعتمادها من الحجر الزراعى.

وبلغت صادرات مصر من الفراولة المجمدة 140 ألف طن العام الماضى، كما تمثل الكمية المصدرة %20 من كميات الصادرات العالمية، فيما بلغت قيمة الصادرات 165 مليون دولار.

وتصل المساحة المزروعة فى مصر من الفراولة لـ22 ألفا و400 فدان، وينتج الفدان نحو 18 طنا فى الموسم، كما يزرع محصول الفراولة فى محافظات القليوبية والبحيرة والإسماعيلية والشرقية وكذلك منطقة النوبارية، ويغطى الإنتاج من هذه المحافظات الاستهلاك المحلى ويتم تصدير حوالى 20 ألف طن فراولة طازجة للخارج بأسعار عالية.

كما تصدر مصر سنويا 4 ملايين شتلة فراولة يبدأ موسم تصدير الفراولة فى شهر فبراير من كل عام بعد انتهاء تصدير الطازجة مباشرة فى شهر ديسمبر، ورفع البنك الزراعى المصرى حجم التمويل الذى يمنح لمزارعى الفراولة من 15 إلى 60 ألف جنيه للفدان المنزرع فراولة والموجه للتصدير.