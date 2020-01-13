3 اتفاقيات دولية تدخل حيز التنفيذ عقب إقرارها من البرلمان

وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الاثنين علي 3 اتفاقيات دولية أحدهم رقم 632 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان مقداره 26 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع طريق النفق_شرم الشيخ.

البرلمان وافق على منحة مشروع لتعزيز المنظومة البيئة

كما وافق البرلمان علي قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنه 2019 ، بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وصندوق المساعدة الفنية للدولة متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الإفريقى، بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية، لريادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكى.

الموافقة على تعديل رابع لاتفاقية منحة بين القاهرة وواشنطن

وشهدت الجلسة الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية الريفية وزيادة الدخول، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/7/2019.

ويعتبر التعديل المذكور هو الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية الريفية، لدعم منحة المساعدة بمبلغ 3 مليون دولار بعد أن كانت قيمة المنحة تبلغ 68 مليون دولار أمريكى.

ويهدف التعديل لمساندة لصغار المزراعين والتى تمكنهم من زراعة المحاصيل ذات القيمة المرتفعة، الأمر الذى يسهم فى زيادة دخولهم، وحجم الصادرات الزراعية المصرية، ويساعد على تحقيق التنمية الشامل