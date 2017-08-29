3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول باستثمارات 81 مليون دولار

نسمة بيومى وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن للبترول والغاز في صحراء مصر الغربية. الاتفاقيات تمت بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل العالمية وشركة ابيكس الأمريكية التي تعمل وتستثمر في مصر لأول مرة. وبلغ إجمالي حجم الاس

نسمة بيومى

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن للبترول والغاز في صحراء مصر الغربية.

الاتفاقيات تمت بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل العالمية وشركة ابيكس الأمريكية التي تعمل وتستثمر في مصر لأول مرة.

وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات للاتفاقيات الثلاث، حوالى 81.4 مليون دولار كحد أدنى، 23.2 مليون دولار منح توقيع لحفر 16 بئراً جديداً .

ووقعت الاتفاقية الأولى مع شركة شل العالمية في منطقة امتياز شمال أم بركة بالصحراء الغربية بإجمالى استثمارات 35.5 مليون دولار، والاتفاقيتين الثانية والثالثة مع شركة أبيكس الأمريكية في منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية باستثمارات 26.5 مليون دولار، ومنطقة غرب بدر الدين باستثمارات19.4 مليون دولار .

و أكد وزير البترول عقب التوقيع أن الاتفاقيات الجديدة تعد من ثمار أحدث المزايدات العالمية لهيئة البترول.

وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى زيادة استثمارات البحث عن البترول والغاز في الصحراء الغربية والتي تعد من المناطق ذات الاحتمالات البترولية المرتفعة خاصة أنها تضم طبقات جيولوجية جديدة تزخر بإحتياطيات تتطلب المزيد من الاستثمارات والاتفاقيات والأنشطة البترولية المكثفة لتقديرها واستغلالها .

ورحب الوزير بدخول شركة أبيكس الأمريكية مستثمراُ في مصر لأول مرة في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز