3 أفلام بعيد الفطر تتحدى مباريات كأس العالم

أحمد حمدييتزامن انطلاق موسم عيد الفطر السينمائى المقبل، مع مباريات كأس العالم، والتي يحرص على متابعتها الملايين، ما قد يزيد من الحماسة بين نجوم الفن وعشاق كرة القدموقد يشهد الموسم منافسة شديدة بين النجوم أمير كرارة وعمرو سعد ومحمد إمام وهشام ماجد وشيكو، وبين مباريات كأس العالم المقرر أن ينط

أحمد حمدي

يتزامن انطلاق موسم عيد الفطر السينمائى المقبل، مع مباريات كأس العالم، والتي يحرص على متابعتها الملايين، ما قد يزيد من الحماسة بين نجوم الفن وعشاق كرة القدم

وقد يشهد الموسم منافسة شديدة بين النجوم أمير كرارة وعمرو سعد ومحمد إمام وهشام ماجد وشيكو، وبين مباريات كأس العالم المقرر أن ينطلق 14 يونيو الجاري وهو ما يتزامن مع موسم عيد الفطر السينمائي

وبدأ النجوم الترويج لأفلامهم لكسب “العيدية”، ومن الأفلام المنافسة “كارما” بطولة النجم عمرو سعد، والذى يعرض له للمرة الأولى فيلما بموسم عيد الفطر، حيث لاقى الأفيش الخاص بالفيلم رواجا واسعا، وكذلك البرومو، والعمل بطولة غادة عبد الرازق وزينة ووفاء عامر وماجد المصرى وحسن الرداد وخالد الصاوى ودلال عبد العزيز وإيهاب فهمى والإعلامى يوسف الحسينى، تأليف محمد رفيع، وإخراج خالد يوسف.

ويخوض المنافسة النجم محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام، بفيلم “ليلة هنا وسرور” مع ياسمين صبري للمنتج تامر مرسى، ويعتمد على الكوميديا والأكشن في آن واحد، وتدور أحداثه الفيلم حول رجل أعمال يدعى “سرور”، وحبيبته وتدعى “هنا” وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوي.

وتظهر في المنافسة أيضا النجمة الكوميديا ياسمين عبد العزيز بفيلمها “الابلة طمطم”، حيث بدأت الشركة المنتجة له في طرح أفيشاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك فيلم “قلب أمه” للنجمين هشام ماجد وشيكو للمنتج أحمد السبكي، إذ تشتعل حاليا حرب الأفيشات على السوشيال استعداد للسباق الكبير.

كما يشارك في المنافسة فيلم “حرب كرموز” للنجم أمير كرارة والمنتج محمد السبكي والذى يعد البطولة الأولى المطلقة للنجم أمير كرارة فى عالم السينما، ويشارك فى بطولته غادة عبد الرازق، وفتحى عبد الوهاب، ومصطفى خاطر.

