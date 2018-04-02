اقتصاد وأسواق

3 % أعلى معدل ارتفاع بأسعار البلاط.. واستقرار السيراميك خلال مارس

رضوى عبد الرازقشهدت أسعار السيراميك استقرارا سعريا، بينما ارتفع البلاط بصورة طفيفة خلال مارس، مقارنة بفبراير الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلي تغيرات أسعار البلاط والسيراميك خلال مارسالب