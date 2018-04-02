اقتصاد وأسواق

3 % أعلى معدل ارتفاع بأسعار البلاط.. واستقرار السيراميك خلال مارس

رضوى عبد الرازقشهدت أسعار السيراميك استقرارا سعريا، بينما ارتفع البلاط بصورة طفيفة خلال مارس، مقارنة بفبراير الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلي تغيرات أسعار البلاط والسيراميك خلال مارسالب
9:55 م, الأثنين, 2 أبريل 18 9:55 م, الأثنين, 2 أبريل 18

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رضوى عبد الرازق

شهدت أسعار السيراميك استقرارا سعريا، بينما ارتفع البلاط بصورة طفيفة خلال مارس، مقارنة بفبراير الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلي تغيرات أسعار البلاط والسيراميك خلال مارس

البلاط  :

 

 

معدل التغير

عام 2017

عام2018

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

مارس

مارس

فبراير

19,3 %

3%

57

68

66

م2

بلاطموازيكو حصوة كرارة مقاس (30*30*3سم ) 

12%

1.8 %

100

112

110

م2

بلاط شطف رخام كرارة مقاس (40*40*4سم )

15.8%

0%

95

110

110

م2

بلاط شطف رخام بنك مصر (30*30*3سم )

11.8%

2.7 %

34

38

37

م2

بلاط أسطح أسمنتى مقاس (25*25*2.5 سم)

  

 

السراميك

معدل التغير

عام 2017

عام2018

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

مارس

مارس

فبراير

4.2%

0%

48

50

50

م2

سيراميك حوائط مقاس (25*35سم )

1.9%

0%

54

55

55

م2

سيراميك أرضيات مقاس (35*35سم )

5.1 %

0%

52

62

62

م2

سيراميك أرضيات مقاس (50*50سم )


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