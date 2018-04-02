3 % أعلى معدل ارتفاع بأسعار البلاط.. واستقرار السيراميك خلال مارس

رضوى عبد الرازق
البلاط :
معدل التغير
عام 2017
عام2018
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
مارس
مارس
فبراير
19,3 %
3%
57
68
66
م2
بلاطموازيكو حصوة كرارة مقاس (30*30*3سم )
12%
1.8 %
100
112
110
م2
بلاط شطف رخام كرارة مقاس (40*40*4سم )
15.8%
0%
95
110
110
م2
بلاط شطف رخام بنك مصر (30*30*3سم )
11.8%
2.7 %
34
38
37
م2
بلاط أسطح أسمنتى مقاس (25*25*2.5 سم)
السراميك
معدل التغير
عام 2017
عام2018
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
مارس
مارس
فبراير
4.2%
0%
48
50
50
م2
سيراميك حوائط مقاس (25*35سم )
1.9%
0%
54
55
55
م2
سيراميك أرضيات مقاس (35*35سم )
5.1 %
0%
52
62
62
م2
سيراميك أرضيات مقاس (50*50سم )