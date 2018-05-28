3 أعطال شائعة تتعرض لها السيارة في الصيف.. كيف يمكن تجنبها؟

شريف عيسى قال جمال عسكر، الخبير بقطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة، إن السيارة تكون عرضه لـ 3 أنواع من الأعطال على مدار فصل الصيف، وهي: دورة التبريد، ودورة التكييف، وإطارات السيارة. دورة التبريد : فى البداية، قال عسكر إن…

شريف عيسى

قال جمال عسكر، الخبير بقطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة، إن السيارة تكون عرضه لـ 3 أنواع من الأعطال على مدار فصل الصيف، وهي: دورة التبريد، ودورة التكييف، وإطارات السيارة.

دورة التبريد :

فى البداية، قال عسكر إن عادة ما تتعرض دورة التبريد للتأكل خاصة مع السلوكيات الخاطئة حيال تعامل صاحب السيارة مع مياه الردياتير، والتى حال كونها غير مطابقة للمواصفات التى نصت عليها الشركة المصنعة فإنها تؤدى إلى تأكل الخراطيم الداخلية، والثيرموستات.

وأضاف عسكر أن كل شركة مصنعة توضع المياه الملائمة للردياتير، حتى يقوم بدوره فى تبريد محرك السيارة بكفاءه وفاعليه، إلا أن وضع أى مياه غير مطابقة للمواصفات فإنها تتفاعل مع كاوتش التبريد، مما يقلل من كفاءته، خاصة مع تأكل طرمبة المياه التى يقلل من قدرتها على تبريد المحرك.

وشدد عسكر على ضرورة مستوى مياه الرادياتير، والتأكد مع عدم تأكد غطاء الردياتير، أو تعرضة للصداء والتأكل.

دورة التبريد:

أكد خبير قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة، على أن تناول السجائر ورش معطرات بكثافة داخل صالون السيارة يؤثر بالسلب على الثلاجة الداخلية للمكيف، ويجعله يبع بروائح كريهة، خاصة وأن كان صاحب السيارة بتعمد عدم تهوية الصالون.

ونصح عسكر بضرورة تغيير فلتر الهواء، وحتى تصل كمية الهواء المطلوبة فى الصالون، مع ضرورة الكشف عن مستوى ضغط الفريون حتى لا يتعرض التكييف للتوقف المفاجئ.

وقال إن مصر خلال الفترة الأخير تعرضت من العواصف الرملية والتى تؤثر بالسلب على السربنتينة، إذ فى حال تزايد معدلاتها واختلاطها بمياه الأمطار قد تتعرص للإنسداد الكامل؛ ما يؤثر على كفاءه المحرك، مشدداً على ضرورة تظيفها بالمياه من الداخل للخارج حتى يتم من كافة الأتبرة العالقة بها.

إطارات السيارة:

قال عكسر إن إطارات “كاوتش السيارة” من الأمور التى بات من الضرورة الاهتمام بها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية مثل درجات الحرارة بدول الخليج.

وأكد ضرورة الحفاظ على الضغط الداخلى لكاوتش السيارة، والتأكل من مطابقته لدرجات الحرارة المرتفعة والأحمال التى بداخل السيارة.

وتابع: أنه من الضرورى مع بدء موسم الصيف التأكد من ملائمة ضغط الهواء، بالقياسات الموجوده علية والذى يعتمد على نوعية الهواء المزود بها، والذى قد يكون هواء عادى أو نيتروجين.

وأشار إلى أنه فى حال كونه هواءً عاديا فإن يكون قابل للتمدد مع ارتفاع درجات الحرارة، والانكماس مع بدء فصول الشتاء، وبالتالى لابد من مراجعى ضغط الفردة.

وبين أن زيادة ضغط الكاوتش فإنه قد يؤدى إلى عدم اتزان السيارة خاصة على السرعات المرتفعة، أما مع نقص الضغط فإن الكاوتش قد يكون أكثر عرضه للقطع.

وأكد عسكر أنه من الأفضل ضغط هواء النيتروجين بإطار السيارة خاصة أنه لا يتأثر بدرجات الحرارة.