3 أسباب وراء لقاء نقيب الصحفيين والنائب العام

رحاب صبحى



التقي اليوم نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة بالمستشار نبيل صادق النائب العام في مكتبه لمناقشة دعم العلاقة بين نقابة الصحفيين والنيابة العامة في إطار تسهيل مهمة عمل الصحفيين وحل المشكلات المتعلقة بممارسة عملهم، وفق بيان.



في البداية أكد نقيب الصحفيين للنائب العام على احترام النيابة العامة ودورها في حماية المجتمع والحرص على تدعيم العلاقة بين نقابة الصحفيين والنيابة العامة.



ومن جانبه أكد النائب العام على الاحترام الكامل لنقابة الصحفيين ودورها، والحرص على تسهيل مهام الصحفيين.



وعرض نقيب الصحفيين على المستشار نبيل صادق كل المشاكل المتعلقة بالصحفيين تأدية عملهم وخاصة ما يتعلق بدفع الكفالات.



كما تمت مناقشة تفعيل البروتوكول الموقع بين النيابة العامة والنقابة من قبل والخاص بتحويل القضايا المتعلقة بالصحفيين إلي لجان التحقيق والتأديب بالنقابة لتحقيقها أولاً وارسال نتيجة التحقيق الي النيابة العامة





كما تمت مناقشة أوضاع الصحفيين المحبوسين على ذمة القضايا وتوفير الضمانات القانونية لهم





ووعد المستشار النائب بدراسة هذه المقترحات في إطار القانون و الدستور.