3 أسباب وراء خفض الدعم الحكومى للخبز والتموين فى الموازنة الجديدة

حدد مصدر حكومى مسئول فى الهيئة العامة للسلع التموينية 3 أسباب وراء تراجع مخصصات دعم وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مشروع الموازنة العامة للدولة إلى 84.4 مليار جنيه العام المالى المقبل 2020ـ 2021، مقابل 89 مليار جنيه فى 2019-2020.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن السبب الأول والرئيسى هو تنقية البطاقات التموينية والتى تم من خلالها استبعاد أكثر من 10 ملايين اسم وهمى من منظومة الدعم الحكومى للمواطنين عبر عملية تصحيح بيانات حاملى ومستفيدى الدعم التموينى.

يذكر أن وزارة التموين قامت فى 2018 بعملية تنقية وتنقيح البطاقات التموينية، التى استهدفت إيصال الدعم الحكومى لمستحقيه، وتم من خلالها حذف نحو 10 ملايين اسم وهمى ومكرر ومتوفى ومهاجر.

كما تم استبعاد أكثر من 500 ألف مواطن غير مستحق للدعم الحكومى من خلال 4 مراحل لمحددات حذف غير مستحقى الدعم الحكومى، والتى قامت على أساس متوسط الدخل ومعدل الإنفاق وحجم الاستهلاك.

وأضاف المصدر أن السبب الثانى هو انخفاض الأسعار الخاصة بتدبير السلع لصالح البطاقات التموينية، خاصة القمح المستورد واللحوم والدواجن والسلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة.

يذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بصرف سلع على البطاقات التموينية بنحو 36 مليار جنيه، وذلك خلال العام المالى 2018 – 2019 حسب أحدث تقرير صادر عنها.

وأوضح المصدر أن السبب الثالث هو زيادة معدلات إنتاج وتوريد المحاصيل الخاصة بتدبير احتياجات السلع التموينية من فول وقمح وأرز، التى يتم التعاقد عليها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويشار إلى أن منظومة الخبز المدعم خصص لها مبلغ 51 مليار جنيه، بينما تحصل منظومة المقررات التموينية على 38 مليار جنيه، وذلك فى الموازنة العامة الحالية.

وقدر مشروع الموازنة عدد المستحقين لدعم المقررات التموينية بعدد 63.5 مليون مواطن بواقع 50 جنيهًا بحد أقصى 4 أفراد، بينما يتم احتساب الأفراد الزيادة بواقع 25 جنيها للفرد الواحد.

بينما يبلغ عدد مستحقى المقررات التموينية حالياً نحو 64.4 مليون مواطن وعدد مستحقى الخبز المدعم نحو 70 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية.

ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية على سلع تموينية وخبز مدعم بعدد ٥ أرغفة يوميا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، بينما تدعمه الدولة بنحو 55 قرشا ليصبح إجمالى تكلفة رغيف الخبز المدعم 60 قرشا.