3 أسباب وراء توسع البنوك فى تدشين أذرع غير مصرفية

أحمد الدسوقي: اتجهت البنوك مؤخرا إلى التوسع فى القطاع المالى غير المصرفى، عبر تدشين أذرع استثمارية لها، تعمل فى التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.وأرجع مصرفيون ذلك إلى 3 عوامل رئيسية الأول : يتمثل فى سعى البنوك إلى تقديم الخدمة متكاملة لعملائها، والثانى : يكمن

أحمد الدسوقي:



اتجهت البنوك مؤخرا إلى التوسع فى القطاع المالى غير المصرفى، عبر تدشين أذرع استثمارية لها، تعمل فى التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.

وأرجع مصرفيون ذلك إلى 3 عوامل رئيسية الأول : يتمثل فى سعى البنوك إلى تقديم الخدمة متكاملة لعملائها، والثانى : يكمن فى الاستفادة من الربحية المرتفعة فى هذه الأنشطة، والثالث : يتعلق بجذب مزيد من العملاء.

وأكدوا أن البنوك تركز بشكل كبير فى الآونة الأخيرة على تأسيس شركات تعمل فى التمويل متناهى الصغر، بهدف الاستفادة من الربحية الكبيرة فى هذا القطاع، ولسد الطلب المتزايد من جانب العملاء عليه، مشيرين إلى أن البنوك التى لا تملك أى أذرع استثمارية لها فى هذه الأنشطة ستسعى إلى تأسيسها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشاروا إلى أن تحسين البنية التشريعية لهذه الأنشطة مؤخرا كان أحد العوامل التى شجعت البنوك على التوسع وبقوة فى تأسيس كيانات متخصصة فى هذه القطاعات، بالإضافة إلى الإستراتجية الطموح للدولة ممثلة فى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية فى التمويل المالى غير المصرفى.

وقال جمال محرم، رئيس اللجنة الاستشارية للتأجير التمويلى والتخصيم، إن البنوك تسعى إلى التوسع فى النشاط المالى غير المصرفى عبر تأسيس كيانات مملوكة لها بالكامل أو بجزء منها بهدف استكمال منظومة التمويل لديها.

وأشار إلى أن البنوك تدرك جيدا أن هناك إقبالا متزايدا من جانب العملاء على التمويل غير المصرفى، خاصة التأجير التمويلى والتخصيم ومن ثم فإنها تسعى إلى الاحتفاظ بعملائها عبر تأسيس شركات متخصصة فى هذا القطاع، مؤكدا أن البنوك التى لا تمتلك كيانات متخصصة فى التمويل غير المصرفى، ستسعى إلى تأسيس كيانات لها قريبًا.

وأضاف أن قانون التأجير التمويلى والتخصيم -الذى يناقش فى البرلمان – بعد تفعيله يضيف للسوق الكثير، لافتا إلى أن اللجنة الاستشارية التى شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية مهمتها معاونة الهيئة فى توصيل صوت شركات التأجير والتخصيم إلى الهيئة، بجانب مساعدة الأخيرة فى اتخاذ القرار اللازمة لصالح القطاعين.

وأكد عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر- إيران للتنمية، إن كل البنوك التى تعمل فى القطاع المصرفى أصبحت تسعى إلى تأسيس شركات فى التمويل المالى غير المصرفى بهدف تقديم كل الخدمات التمويلية لعملائها، وبهدف جذب شريحة جديدة من العملاء ولزيادة ربحيتها.

وقال إن التمويل المالى غير المصرفى شهد تغيرات كبيرة فى بنيته التشريعية جعلته أكثر شهية بالنسبة للبنوك، خاصة التمويل متناهى الصغر، مؤكدا أن مصرفه يسعى إلى اقتحام نشاط التأجير التمويلى عبر شركة «مصر – إيران» للمنشآت الإدارية والسياحية بعد زيادة رأسمالها.

وأشار إلى أن الشركة تسعى حاليا إلى زيادة رأسمالها بهدف التوسع فى نشاط التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن امتلاك ذراعه الاستثمارية فى مجال إدارة المنشآت رخصة لمزاولة نشاط التأجير التمويلى، لكنها غير مفعلة بشكل كامل، وأن البنك يدرس ضخ زيادة فى رأسمال الشركة، لتفعيل النشاط بدلًا من تأسيس كيان جديد.

يذكر أن رأس مال شركة مصر إيران للمنشآت الإدارية والسياحية يبلغ 13 مليون جنيه، ويساهم فيها بنك أبو ظبى الوطنى، وشركة مصر للتأمين، إلى جانب بنك مصر إيران للتنمية الذى يمتلك حصة حاكمة بنسبة %68.

فيما قال مصدر مسئول بالبنك الأهلى المصرى، إن مصرفه لم يستقر بعد على الجمعية التى ستساهم معه فى شركة التمويل متناهى الصغر الذى يسعى إلى تأسيسها فى السوق المصرية، متوقعا ظهورها للنور قبل نهاية 2018.

وأشار إلى أن الأهلى يمتلك حاليا أذرع فى التمويل العقارى والتأجير التمويلى ويسعى إلى تأسيس ذراعين جديدين أحدهما فى التمويل متناهى الصغر والآخر فى التخصيم بهدف تقديم كل الخدمات المتكاملة لعملائه من ناحية وزيادة قاعدة العملاء من ناحية أخرى.

وأكد وجود قانون ينظم عمل التمويل متناهى الصغر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، والقانون المرتقب للتأجير التمويلى والتخصيم وإستراتجية الهيئة لنمو القطاعات المالية غير المصرفية عوامل محفزة بشكل كبير للبنوك للتوسع فى تدشين شركات مالية غير مصرفية.

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من البنوك يسعى إلى تدشين أذرع فى التمويل المالى غير المصرفى على رأسها الأهلى المصرى الذى يسعى إلى تأسيس شركتين واحدة فى التخصيم وأخرى فى التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى بنك مصر الذى دشن مؤخرا شركة “بى إم” للتأجير التمويلى ويفاضل حاليا بين تأسيس شركة تمويل عقارى أو إضافة النشاط لـ “بى إم” كما دشن بنك القاهرة مؤخرا شركة “كايرو” للتأجير التمويلى.

وتعتزم بنوك أخرى مثل الاستثمار العربى تأسيس شركة للتمويل العقارى، و”إيجى بنك” لتأسيس شركة تمويل متناهى الصغر، كما دشن مؤخرا العربى الأفريقى شركة “سندة” للتمويل متناهى الصغر.

يشار إلى أن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022 التى وضعتها وزارة الاستثمار، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ووضعت العديد من الأهداف المحددة، المستهدف تحقيقها حتى نهاية 2022، منها زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر لتصل إلى 4 ملايين، مقارنة بحوالى 2.5 مليون مستفيد حاليًّا، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهى الصغر الذى تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 11.5 مليارات جنيه حاليًّا إلى 15 مليارا، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهى الصغر إلى 1000 مؤسسة.

وتستهدف الإستراتيجية زيادة محفظة التمويل العقارى من حوالى 8 مليارات جنيه، حاليًّا إلى 20 مليار جنيه، بحلول عام 2022، وزيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 50 مليار جنيه، مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى 20 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 9 مليارات.

