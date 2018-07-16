3 أسباب وراء القفزة الجنونية فى أسعار التفاح بالأسواق

الصاوى أحمدحدد تجار الفاكهة 3 أسباب وراء الزيادة الجنونية الحالية فى أسعار التفاح، تحديدا البلدى فى الأسواق، التى قفزت بنسبة %340، مرتفعة إلى 11 جنيهًا فى سوق الجملة، مقابل 2.5 جنيه للكيلو الشهر الماضى.بحسب التجار فإن انخفاض حجم المعروض فى الأسواق، لا سيما مع قرب انتهاء الموسم الخاص به، وارتفاع

الصاوى أحمد

حدد تجار الفاكهة 3 أسباب وراء الزيادة الجنونية الحالية فى أسعار التفاح، تحديدا البلدى فى الأسواق، التى قفزت بنسبة %340، مرتفعة إلى 11 جنيهًا فى سوق الجملة، مقابل 2.5 جنيه للكيلو الشهر الماضى.

بحسب التجار فإن انخفاض حجم المعروض فى الأسواق، لا سيما مع قرب انتهاء الموسم الخاص به، وارتفاع تكاليف النقل «النولون» عقب زيادات الوقود الاخيرة، وقيام التجار بتخزين كميات كبيرة من الأنواع «البلدية» الشهر الماضى، نظرا لانخفاض سعره، ورغبة منهم فى طرحه، بعد ذلك بأسعار أعلى، أبرز أسباب الزيادات الحالية فى سعر المنتج بالأسواق.

أكد أمير، تاجر خضراوات وفاكهة فى منطقة الدقى، أن سعر كيلوالتفاح البلدى يتراوح حاليا من 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، ويصل فى بعض الأحيان 20 جنيهًا فى بضع المناطق الراقية، وتتميز الثمار بجودة أعلى . فسر أسباب الزيادة فى سعر التفاح إلى قيام عدد من التجار بشراء كميات كبيرة منه قبل عيد الفطر لأنه سعره كان منخفضا وقتها، ولا يتجاوز 5 جنيهات بسوق التجزئة، و2.5 فى الجملة، وحفظه فى الثلاجات لطرحه فى الفترة الحالية التى تتزامن مع نهاية الموسم بأسعار أعلى لتحقيق هامش ربح كبير.

كما قفز سعر التفاح المستورد أيضا -طبقا للتجار – وسجل الأمريكى /الأيطالى (الأحمر – الأخضر ) من 35 إلى 40 جنيها مقارنة بـ28 جنيه قبل العيد .

بينما أشار محمد علاء، تاجر خضراوات فى الجيزة، أن التفاح المستورد ارتفع، نتيجة تناقص الوارد من المحصول المستورد من أمريكا وأيطاليا وسوريا ولبنان، وما يطرح حاليا عبارة عن مخزون من الثلاجات.

أوضح علاء، أن التفاح المستورد يتعتبر محصول شتوى ،وبالتالى تراجعت الكميات الواردة من الموانئ حاليا، لا سيما مصر حاليا فى ذروة الموسم الصيفى .

على صعيد متصل كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، صادر مؤخرا ،أن إجمالى واردات مصر من التفاح من 22 دولة أجنبية، يصل إلى 257 ألف طن سنويا، منها 71 ألف طن من لبنان، وإيطاليا 62 ألف طن، تليها سوريا بإجمالى 44 ألف طن، ثم اليونان بإجمالى 39 ألف طن، ثم بولندا بـ24 ألف طن.

وأشار علاء إلى أن تكلفة النقل «النولون « ارتفعت بقيمة 200 جنيه فى السيارة «الجامبو« من الإسكندرية إلى أسواق القاهرة، وسجلت تكلفة النقلة 600جنيه، بدلا من 400 جنيه قبل الزيادة فى أسعار المحروقات، بينما ارتفعت تكلفة النولون للسيارة «ربع النقل بقيمة» 100جنيه ،لتصل إلى 400جنيه بدلا من 300 جنيه قبل الزيادة .

أشار علاء إلى أن الزيادات فى تكاليف النقل، ونقص المعروض فى السوق وقرب نهاية موسم التفاح، أدى لتحميل ذلك على سعر البيع النهائى للمستهلك .

وسجلت المساحة المنزرعة فى التفاح 71.4 ألف فدان فى الأراضى القديمة والجديدة ،والأنتاجية السنوية 549.2 ألف طن خلال عام 2017.

لفت إلى أن جودة المنتج المحلى الموسم الجارى ساهم فى زيادة الإقبال على الشراء نتيجة تميز الطعم، خاصة فى الأصناف البلدية.

على صعيد باقى أسعار الخضر والفاكهة فى الاسواق،سجل سعر كيلوالطماطم حاليا 5 جنيهات بسوق التجزئة فى المتوسط، بدلا من 3 الأسبوع الماضى، والبامية سجل 13 جنيها، والفلفل الرومى البلدى 8، والبطاطس 6، والبصل 2.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 8 والليمون 10 والكوسة 6، الخيار 8، الثوم الأبيض 20 جنيها والباذنجان العروس 5، البلدى 3، الملوخية 3 جنيهات للرابطة، الجزر 4.