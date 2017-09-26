3 أسباب وراء استعادة السوق لقوائم الإنتظار والأوفر برايس

تراجع معدلات الإنتاج وتصريف المخزون وترافر طلب- شريف عيسىأكد عدد من خبراء سوق السيارات على عودة ظاهرتى قوائم الإنتظار وارتفاع أسعار بعض الطرازات عن السعر الرسمى بعد لجوء مصانع التجميع لتقليل الإنتاج بالتزامن مع تراجع المبيعات خلال النصف الأول للسيارات الملاكى بنسبة تصل إلى النصف.وأشاروا

تراجع معدلات الإنتاج وتصريف المخزون وترافر طلب





– شريف عيسى

أكد عدد من خبراء سوق السيارات على عودة ظاهرتى قوائم الإنتظار وارتفاع أسعار بعض الطرازات عن السعر الرسمى بعد لجوء مصانع التجميع لتقليل الإنتاج بالتزامن مع تراجع المبيعات خلال النصف الأول للسيارات الملاكى بنسبة تصل إلى النصف.

وأشاروا إلى أن تقليل الإنتاج بالتزامن مع بدء تحرك السوق قد تسبب فى تأخر عمليات التسليم لمدة تصل إلى أسبوعين فى بعد الطرازات ولجوء عدد من التجار لفرض سعر أعلى من السعر الرسمى فى حال رغبة العميل فى التسليم الفورى.

وأوضح الخبراء أن كلتا الظاهرتين امتدت إلى العلامات اليابانية والتى شهدت أسعارها ارتفاعات محدودة مقارنة بباقى العلامات المنافسة لها، بالتزامن مع عدم توافر مخزون.

وقال جمال أمين، عضو مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وصناعة السيارات، مصنع بى واى دى الصينية ولادا الروسية وكنج لونج، إنه فى أعقاب تحرير أسعار الصرف وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار السيارات وتوقف عمليات البيع لجأت مصانع التجميع لتخفيض إنتاجها منعاً لتكدس المخزون.

وتابع : “ومع استمرار سياسات الشركات فى خفض معدلات الإنتاج وتقليل عدد دوريات العمل داخل مصانع التجميع ولجوء البعض وقف خطوط إنتاج عن العمل، ونجاح بعض الوكلاء فى تصريف المخزون لديها، حدث التوزان لدى الطلب والعرض.

وأشار إلى أن حالة الضابية التى أصابت سوق السيارات عبر قرارات تحرير أسعار الصرف جعلت من الصعب على المصنع المجازفه بزيادة الإنتاج على الرغم من توافر الطلب، مما أدى أى استعادة السوق لكل من قوائم الإنتظار، والأوفر برايس.

وأشار وليد نبيل، خبير سوق السيارات، إلى أن ظاهرة الأوفر برايس عادت من جديد بعد اختفاء دام لأكثر من عام عقب القفزات التى شهدها الدولار بالسوق الموازى بداية من أغسطس 2016.

وحدد نبيل الطرازات التى ارتفع سعرها خلال الفترة الحالية عن السعر الرسمى وهم : شيرى انفى، وBYD، لادا جرانتا، جيلى امجراند، وميتسوبيشى لانسر، ونيسان، وشيفورلية أبترا.

وتابع : “الزيادات فى أسعار تلك السيارات عن السعر الرسمى المعلن لدى الوكيل تتراوح ما بين ألفين وحتى 8 ألاف جنيهاً، مما يشير إلى إستعادة الثقة ما بين العميل الراغب فى الشراء، والشركات”.

وأضاف أن انتاج الشركات ومصانع التجميع من الطرازات لا يتلائم حالياً مع التحرك الذى يشهده سوق السيارات خلال تلك الفترة، مطالباً بضرورة زيادة معدلات الإنتاج للوفاء بمطلبات العملاء من السيارات الجديدة.

وأشار إلى أن مبيعات سوق السيارات خلال الربع الأخير لم تشهد أى نمو حقيقى مقارنه بالربع الثالث على الرغم من تواجد الطلب حقيقى على السيارات الجديدة، بسبب تراجع المعروض.

واشار إلى أن أحدى العلامات الكورية ما زالت تتمتع بخصومات تصل إلى 15 ألف جنيه حتى الأن، مع استمرار تراكم المخزون لديها من موديلات 2017.

ومن جهته، قال حسن اسكندرانى، مدير تسويق هوندا بشركة النيل للتجارة والهندسة، الوكيل الحصرى للعلامة اليابانية بمصر، أن العميل بدء فى التمير بين السيارات التى تتمتع بإمتيازات ملائمة لسعرها وبين سيارات بات سعرها غير مقبول

وأكد على أن النوع الأول من السيارات هو الذى شهد ارتفاعاً فى الطلب عليه وظهور حالات الأفر بريس به.

وأكد على أن الفترة المقبلة ستشهد اختفاء عدد من الطرازات التى باتت اسعارها غير مقبولة بعد قرار التعويم.

وأوضح فى الوقت ذاته أن خريطة سوق السيارات باتت تشهد تغيرات جذرية تأثراً بالزيادات الكبيرة فى الأسعار.

وعن توقعاته حول تراجع الأسعار لتحقيق دفعة قوية أداء السوق، رهن اسكندرانى ذلك بتراجع تسعر وزارة المالية للدولار الجمركى، ومدى توافر المخزون لدى التجار والوكلاء.