3 آليات مطلوبة لنجاح موسم تسويق الذرة الصفراء

■ نقيب الفلاحين: الاضطرار لزراعتها لارتفاع تكاليف المحاصيل الأخرى ■ فرج: ارتفاع المساحة بشكل عشوائى يهدد بالخسائرالصاوى أحمدحدد مجموعة من قيادات المزارعين 3 آليات مطلوبة، من وزارة الزراعة لضمان نجاح الموسم التسويقى للذرة، لا سيما بعد ارتفاع المساحات بشكل كبير الموسم الجارى، وهى تطبيق الزراعة ال



■ نقيب الفلاحين: الاضطرار لزراعتها لارتفاع تكاليف المحاصيل الأخرى

■ فرج: ارتفاع المساحة بشكل عشوائى يهدد بالخسائر



الصاوى أحمد

حدد مجموعة من قيادات المزارعين 3 آليات مطلوبة، من وزارة الزراعة لضمان نجاح الموسم التسويقى للذرة، لا سيما بعد ارتفاع المساحات بشكل كبير الموسم الجارى، وهى تطبيق الزراعة التعاقدية، ووجود سعر ضمان للإردب، لا يقل عن 1000 جنيه، وتوفير «المجففات»، وهى فراطات لتجفيف الذرة فى الجمعيات الزراعية.

كشف آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لشئون المديريات التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بالوزارة، عن ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحصول الصيفى، الذرة الشامية، ويوضح ارتفاع المساحات المنزرعة إلى 2 مليون و12 ألفا و462 فدانا، منذ بدء موسم الزراعات الصيفية، وجار حصر المساحات المنزرعة فى المحافظات ومن المتوقع أم تتخطى 3 ملايين فدان، مقارنة 2.5 فدان الموسم الماضى.

أكد حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، أن المزارعين اتجهوا لزراعة الذرة بعد الوعود المتكررة من وزير الزراعة الحالى، عز الدين، والسابق عبد المنعم البنا، بشراء كامل المحصول، وبالتالى اضطر المزارع لاختيار الذرة كبديل مناسب للزراعة، بالنظر لارتفاع تكلفة زراعة المحاصيل الأخرى، على رأسها الخضراوات.

يوجد 3 عروات لزراعة الذرة الأولى خلال شهرى مارس وأبريل، والحصاد فى سبتمبر، والثانية فى يوليو، والحصاد فى ديسمبر، والأخيرة فى يناير والحصاد فى أبريل ومايو.

أشار عبد الرحمن إلى أن أهم الآليات لتحقيق موسم ناجح للذرة، هو تفعيل الزراعة التعاقدية بين أطراف المنظومة، وهى الجمعيات الزراعية طرف أول وشركات الدواجن طرف ثان والوزارة ضامن التطبيق، وهى الطريقة المثلى لحصول المزارع على حقه مع وضع سعر ضمان للإردب، لا يقل عن 1000جنيه، لا سيما بعد ارتفاع تكاليف زراعة الفدان الواحد إلى 15 ألف جنيه الموسم الجارى، بدلا من 8 آلاف الموسم الماضى.

أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن زيادة مساحات الذرة غير المسبوقة الموسم الجارى، تهدد الموسم التسويقى للذرة، وتلحق الخسائر بالمزارعين بسبب عدم تفعيل الزراعة التعاقدية، وعدم وضوح آليات التسويق بشكل واضحن لأن العرض سوف يفوق الطلب، ما تكرر الفترة الماضية فى أكثر من محصول، وألحق بالمزراعين أضرارا وخسائر فادحة.

أشار فرج إلى أن سعر الذرة حاليا 600 جنيه للإردب، وهى مرتفعة بسبب قرب نهاية الموسم، لكن الأسعار كانت فى بداية الموسم 300 جنيه للإردب.

طالب فرج بتوافر المجففات فى الجمعيات الزراعيةن وهى الوسيلة التى تزيل الرطوبة من المحصول، ولها الدور الكبير فى الحفاظ على الذرة من التلف، والقضاء على الرطوبة والوقاية من التعفن، بدلا من استيراد الذرة من الخارج.

كشف تقرير لوزارة الزراعة عن أن حجم استيراد الذرة الصفراء يبلغ 8 ملايين و249 ألف طن ذرة صفراء سنويا ، بما يوازى 1.7 مليار دولار سنويا.

أوضح فرج أن ارتفاع تكاليف زراعة المحاصيل مثل الطماطم إلى 25 ألف جنيه، والفراولة، والبطاطس، دفعت المزارع للجوء لزراعة الذرة الصفراء والبيضاء، والرفيعة، لأن تكاليفها أقل وتحتاج إلى رعاية محدودة من المزارع، مقارنة بغيرها، مشيرا إلى أن الذرة محصول إستراتيجى تعتمد عليه قطاعات الدواجن والإنتاج الحيوانى.

لفت فرج إلى أن دون تطبيق الزراعة التعاقدية على الذرة ووجود الأطراف المختلفة وتحديد دور كل منها، سوف يتعرض المحصول لخطر كبير من تراجع الأسعار مثل ما حدث مع المحاصيل المختلفة، والثوم، والبصل، والبطاطس، وغيرها، لأنها لم تجد جهات تشترى المحصول، وكانت المساحات تفوق احتياجات السوق.

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن المساحات المنزرعة بالذرة البيضاء بلغت مليونا و411 ألفا و656 فدانا، والذرة الصفراء بلغت المساحات المزروعة 600 ألف و806 أفدنة.

قال عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية فى تصريح لـ«المال»، إنه بناء على تكليفات عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، هناك لجان فنية مشكلة من قبل الخدمات الزراعية تواصل عملها بحملات مكثفة على رأس الغيط وخاصة زراعات الذرة للتعرف على مشاكل المزارعين وحلها وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج.

أضاف الشناوى، أنه جار زراعة باقى المساحات المستهدفة خلال الموسم الصيفى الحالى، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج وخاصة مقررات السماد للمساحات المستهدف زراعتها من المحاصيل الصيفية، وهناك حملات توعية لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء للحد من الاستيراد.

أكد على رجب، نائب نقابة الفلاحين أنه منذ بداية الموسم الخاص بزراعة الذرة فى مارس الماضى، كان هناك إقبالا واضحا من جانب المزارعين للذرة نظرا لرغبتهم فى توفير علف لماشيتهم فضلا عن بيع جزء من المحصول.

أوضح رجب أن نجاح الموسم التسويقى لمحصول الذرة يتطلب وجود مجففات موزعة فى كل الجمعيات الزراعية التى تتسلم المحصول وتسوقه لصالح شركات إنتاج الدواجن التى تفضل الأستيراد من الخارج لأن هذة الذرة يمكن تخزينها لأنها خالية من نسبة الرطوبة.

أوضح أن الفلاح أضطر لزراعة الذرة نظرا لعدم توافر التقاوى الخاصة بالقطن، وارتفاع تكاليف الزراعة للمحاصيل الأخرى مثل الخضراوات.

فشل تطبيق الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية بسبب عدم توافر المجففات التى تزيل نسبة الرطوبة من المحصول وبالتالى تلجأ إلى شركات الدواجن للاستيراد.