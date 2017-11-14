3 آلاف مصنع متعثر تنتظر تدخل المركزي

أمانى العزازى ونادية صابر وجهاد سالم طالب محمد المصرى رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد طارق عامر محافظ البنك المركزى، بدعم ما يقرب من 3 آلاف مصنع متعثر بسبب خلل تمويلي. وقال المصري إن تكلفة انشاء مصنع جديد تتجاوز بمراحل إعادة هيكلة المصانع القائمة والمتعثرة، مشيدا بمبادرة الرئيس السيسى بتخصيص ٢٠٠ ملي

أمانى العزازى ونادية صابر وجهاد سالم

طالب محمد المصرى رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد طارق عامر محافظ البنك المركزى، بدعم ما يقرب من 3 آلاف مصنع متعثر بسبب خلل تمويلي.

وقال المصري إن تكلفة انشاء مصنع جديد تتجاوز بمراحل إعادة هيكلة المصانع القائمة والمتعثرة، مشيدا بمبادرة الرئيس السيسى بتخصيص ٢٠٠ مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيره بفائده متناقصة ٥٪.

واستجاب عامر لطلب المصرى، لافتا الى اهمية قيام الغرفة باعداد دراسه بذلك وطرحها على المجموعه الاقتصاديه بالحكومة.

وقال عامر إن البنك المركزى لم يتلق منذ ترأسه طلبا واحدا لغرفه بورسعيد التجاريه وأنه مستعد لتنفيذ ما يطلب منه.