 3 آلاف جنيه للترخيص و7 آلاف حق استغلال سنوي.. «مشروعات النواب» تحدد رسوم عربات الطعام

استقرت لجنة المشروعات بمجلس النواب على أن تكون رسوم الترخيص لعربات الطعام 3 آلاف جنيه للترخيص، و7 آلاف كحق استغلال سنويا، في الأماكن الخاضعة للمجتمعات العمرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ، اليوم الأحد ، برئاسة محمد كمال مرعي، مناقشات واسعة حول حقوق الانتفاع من أصحاب عربات الطعام .

واقترح النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة ، إجراء تعديل على نص قانون عربات الطعام المتنقلة والمطبق حاليا من خلال تحصيل حق انتفاع من صاحب عربة الطعام، وذلك بعيدا عن الترخيص الصادر لمزاولة النشاط .

طرح النائب محمد مرعى تساؤلا لمسئول وزارة التنمية المحلية حول أحقية السماح للجهات الإدارية تحصيل حق انتفاع منفصل عن الترخيص للعربة المتنقلة للطعام .. لافتا إلى أن العلة من ذلك هي إمكانية الفصل بين حق الترخيص و حق الاستغلال .

وطالب رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب بوضع ضوابط لحق الانتفاع في الأماكن المميزة في المجتمعات العمرانية الجديدة قائلا: هذة الأماكن لها وضع خاص.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعى و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وقال النائب محمد مرعي : إذا قام صاحب أرض بإيجار مساحة داخل أرضه، لعربات الطعام المتنقلة، يلزم فقط بالترخيص ولا يدفع رسوم حق ارتفاع.. مشيرا إلى أنه يريد فتح الباب أمام الأفراد للقيام بمشروع خاص بهم

وقالت هالة أبو السعد، إننا يجب أن نغير فكر الحكومة، وأن نفكر فى الأمر بفكر اقتصادى بهدف توفير فرص عمل للشباب مما يرفع كن على كاهل الدولة اعباء التشغيل .

وأضافت، لا يجب تحميل الشباب مبالغ كثيرة لأن ذلك يفرغ الهدف من القانون .

واقترح مرعي أن تكون رسوم الترخيص ٣ آلاف جنيه، و٢٠٠٠ جنيه حد أقصى لحق الاستغلال بالنسبة الأماكن الخاضعة للمحليات .

وقال مسئول المجتمعات العمرانية: إن حق الاستغلال يختلف من مكان لآخر حسب تميز المكان في الأماكن الخاضعة للمجتمعات العمرانية.