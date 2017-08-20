3 آلاف جنيه السعر المرتقب لتوريد الأرز

محمد مجدي والصاوي أحمد:تستعد الحكومة حالياً، ممثلة فى وزارتى الزراعة والتموين، لموسم حصاد الأرز خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما بدأت بشائر عمليات الحصاد فى بعض المحافظات، وتحديدا الشرقية.وتوقع محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن يتم الإعلان عن أسعار الأرز بواقع 3 آلاف جنيه للطن، وقال لـ &laq

محمد مجدي والصاوي أحمد:

تستعد الحكومة حالياً، ممثلة فى وزارتى الزراعة والتموين، لموسم حصاد الأرز خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما بدأت بشائر عمليات الحصاد فى بعض المحافظات، وتحديدا الشرقية.

وتوقع محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن يتم الإعلان عن أسعار الأرز بواقع 3 آلاف جنيه للطن، وقال لـ «المال»: إن السعر العادل لشراء طن الأرز فى الموسم الجارى، يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف جنيه، خاصة بعد زيادة تكاليف وأعباء توفير مياه الرى.

وأكد أن مساحات الأرز المخالفة تقلصت، مقارنة بالعام الماضى، بسبب تشديد تطبيق الغرامات على المزارعين التى تصل إلى 3 آلاف جنيه للفدان، بينما تبلغ مساحة الأرز المقنن من وزارة الرى 1.3 مليون فدان، وتتجاوز المساحة الفعلية 2 مليون فدان، مقابل 2.3 مليون فدان العام الماضى.

وتابع أن 90 % من مزارعى الأرز يستخدمون حاليا مياه الرى الإرتوازى، نتيجة نقص مياه الرى، خاصة فى نهايات الترع والمصارف، متوقعاً تحسن حجم إنتاجية الأرز الموسم الجارى.

وأوضح أن متوسط إنتاجية الفدان على مستوى الجمهورية، تصل إلى 4 أطنان، وبالتالى سيتم إنتاج 8 ملايين طن أرز شعير، مشيرا إلى أن أقل إنتاجية لأى فدان لن تقل عن 3 أطنان، وتصل فى بعض الأحيان إلى 6 أطنان، خاصة فى المستويات المحسنة.

وأكد مصدر مطلع فى الهيئة العامة للسلع التموينية، لـ «المال»، أنه سيتم الإعلان عن سعر شراء الحكومة للأرز من الفلاحين نهاية الشهر الجارى.

وقال إنه سيتم طرح كراسة شروط توريد الأرز المحلى لصالح هيئة السلع التموينية خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن السعر سيتم وضعه بعد دراسة الأسعار العالمية، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

يشار إلى أن السعر العالمى لطن الأرز سجل 247 دولارا، بما يقرب من 4388 جنيهاً.

ورفض المصدر تحديد سعر الشراء قبل دراسة الأسعار العالمية، موضحا أن هناك جودة ونسبة كسر فى الأرز المحلى، مقارنة بنفس النسب عالمياً، وأشار إلى أن صفقة الأرز الهندى، التى تم استيرادها العام الماضى، كانت نتيجة رفض الفلاحين توريد الأرز لصالح التموين وعدم الاتفاق على السعر.

يشار إلى أن «التموين»، استوردت منتصف العام الماضى، 80 ألف طن أرز هندى، لطرحه على البطاقات التموينية، بدلاً من الأرز المحلى.