3مليارات جنيه موازنة مدينة بدر فى العام المالى الجارى

يعتزم جهاز تنمية مدينة بدر ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى.

وقال المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية المدينة إن الهيئة وافقت على اعتماد 3 مليارات جنيه كموازنة للعام الجارى للمدينة ، توظف فى استكمال مشروعات سكن العاملين بالعاصمة، علاوة على تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية بآخر جزء فى المدينة.

وأشار إلى أن الجهاز قد يطلب من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الربع الأخير من العام الجارى، إمكانية رفع تلك القيمة فى حال إدراج مشروعات أخرى.

مندور: إمكانية التقدم بطلب للمجتمعات العمرانية لزيادة الاستثمارات بالربع الأخير

وقال – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن المدينة تركز بصفة أساسية على استكمال المرحلة الثانية من مشروع سكن موظفى العاصمة الإدارية، بعدد 4704 وحدات سكنية، والتى تقدر تكلفتها بنحو 1.6 مليار جنيه، ناهيك عن أعمال تنسيق الموقع والمرافق والكهرباء، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز بها وصلت إلى %65.

وأضاف أن جهاز مدينة بدر سيقوم بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سكن موظفى العاصمة الإدارية، والذى يتضمن إنشاء 95 عمارة سكنية، بإجمالى 3080 وحدة، وتسجل تكلفتها الاستثمارية نحو 2.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ %10 منها.

وأفاد “مندور” بأن الجهاز يستكمل حاليا ترفيق منطقة الـ 3180 فدانا إذ تم إسناد أعمال المرافق لإحدى الشركات العاملة فى المجال، موضحا أنه مع الانتهاء من تلك المنطقة، تصبح المدينة بأكملها مرفقة.

وأوضح – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – أنه تم خلال 2021 الانتهاء من تنفيذ 8424 وحدة سكنية لمنخفضى الدخل بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة الامتداد الشرقى للمدينة (الإسكان الاجتماعي)، وجارٍ التخصيص للحاجزين، ليكون إجمالى ما تم تنفيذه لمحدودى الدخل 55.488 ألف وحدة سكنية.

وتم الانتهاء من تنفيذ 9024 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة استثمارية 3.2 مليار جنيه للإنشاءات فقط، بخلاف أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع والكهرباء والزراعة، وجارٍ تنفيذ 4704 وحدات سكنية بالمرحلة الثانية بالمشروع بقيمة استثمارية 1.6 مليار جنيه، بحسب رئيس جهاز تنمية بدر.

ووفقا لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تأسست مدينة بدر عام 1982، وتقع على طريق القاهرة – السويس، ويبلغ حجم استثماراتها حاليًا 11.2 مليار جنيه، منها 3.8 مليار لقطاع الإسكان، و6.8 مليار للمرافق.

وأشار إلى أن الهيئة تطرح مع بداية كل شهر قطع أراضى بأنشطة متنوعة فى مدينة بدر، وتكون متاحة على الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك فى الفترة من 1 إلى 15 فى الشهر، بآلية التخصيص الفورى، التى أقرها مجلس إدارة الهيئة منذ مارس 2019.

وخلال شهر أغسطس الجارى، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح خمس قطع أراض للبيع بآلية التخصيص الفورى فى مدينة بدر.

وبحسب بيانات الهيئة المتاحة على الموقع الإلكترونى، تنوعت أغراض تلك الأراضى ما بين قطعتين بنشاط للتجارى الإدارى، وقطعتى مخصصة لنشاط مدرسة، والأخيرة للنشاط الاجتماعى.