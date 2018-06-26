3سبتمبر..الحكم في دعوى اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص

نجوى عبدالعزيزقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتي تطالب بعرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، على استفتاء شعبي للحكم بجلسة 3 سبتمبر المقبل.كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت بإلغاء قرار جهة

نجوى عبدالعزيز

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتي تطالب بعرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، على استفتاء شعبي للحكم بجلسة 3 سبتمبر المقبل.

كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى، بالامتناع عن عرض الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص، بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013 على مجلس النواب.

وتابع التقرير أن المادة 1 من الدستور تنص على أن: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، وتنص المادة 4 من ذات الدستور على أنه: السيادة للشعب وحدة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات، وتنص المادة 32 من الدستور على أنه : موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

