‏«2B» تفاوض شركة فرنسية على تصنيع حقائب «لاب توب»

تفاوض شركة تو بي «2B» للتجزئة كيانًا فرنسيًا على تصنيع حقائب أجهزة اللاب توب فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور محمد جريدة المؤسس والرئيس التنفيذى لـ«2B» إنها تخطط لإنتاج 50 إلي 100 ألف حقيبة سنويا، لصالح الشركة الفرنسية التى رفض الكشف عن هويتها مرجحاً انتهاء المباحثات معها قبل نهاية العام الجارى .

وأوضح – فى تصريحات لـ«المال» – أن الطرفين اتفقا على بيع كامل الإنتاج فى أسواق أوروبا، مشيرا إلى أن العلامة الفرنسية ترغب فى استخدام المواد المعاد تدويرها فى الحقائب المزمع إنتاجها .

فى سياق متصل، كشف «جريدة» أن شركته تستهدف زيادة عدد فروعها فى القاهرة والأقاليم لتصل إلى 20، لافتا إلى أن تكلفة الفرع تتراوح من 3 إلى 4 ملايين جنيه.

يشار إلى أن «تو بى» بدأت عملها عام 2000 وافتتحت أول متجر للتجزئة فى 2010 لبيع أجهزة «لاب توب» ومنتجات «IT» وهواتف محمولة.

وتمتلك 4 مصانع هى «بيست باى» للصناعات الغذائية، والذى ينتج عصائر ديلى ومصنع لإنتاج بطاريات الكربون، وثالث لإنتاج بسكويت الآيس كريم، ورابع لحقائب أجهزة اللاب توب تحت العلامة التجارية «lavento».

وبحسب «جريدة» – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – سجلت «تو بى» مبيعات خلال 2022 بقيمة 1.6 مليار جنيه، بزيادة 30 % عن 2021 وتأمل أن تحقق نموا من 10 إلى %15 فى 2023.