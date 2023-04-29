296 مليون مشاهدة.. مسلسل «جعفر العمدة» الأعلى مشاهدة في دراما رمضان

استطاع مسلسل “جعفر العمدة” تصدر الأعلى مشاهدة بين قائمة مسلسلات شهر رمضان هذا العام بطولة النجم محمد رمضان.
تخطت مشاهدات المسلسل 296 مليون مشاهدة حسبنا أعلنت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة للمسلسل ميديا هب للمنتج سعدي _ جوهر.
وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا بالشارع المصري والعربي وكان حديث الجمهور طوال شهر رمضان الماضي بمنصات السوشيال ميديا المختلفة.
وجاء في المرتبة الثانية مسلسل “ضرب نار” بـ270 مليون مشاهدة ثم مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي بـ61 مليون مشاهدة ويليه مسلسل “رسالة الإمام” لخالد النبوي بـ39 مليون مشاهدة.