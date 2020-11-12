اقتصاد وأسواق

292 مليون دولار فائضًا فى الميزان التجارى بين مصر ولبنان خلال 2019

الصادرات المصرية إلى لبنان سجلت 407.2 مليون دولار خلال 2019
أحمد اللاهوني 7:22 ص, الخميس, 12 نوفمبر 20 7:22 ص, الخميس, 12 نوفمبر 20

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حقق الميزان التجارى بين مصر ولبنان فائضًا لصالح القاهرة سجل 292.4 مليون دولار خلال 2019، مقابل 410.6 مليون دولار خلال عام 2018، بحسب تقرير حكومى حصلت «المال» على نسخة منه.

وكشف التقرير، أن الصادرات المصرية إلى لبنان سجلت 407.2 مليون دولار خلال 2019.

فيما سجلت أن الواردات المصرية من لبنان 114.8 مليون دولار خلال 2019.

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الصادرات المصرية إلى الدول العربية

وصعدت الصادرات المصرية إلى الدول العربية بنحو 6.3% لتسجل 10.1 مليار دولار خلال العام الماضى 2019، مقابل 9.5 مليار خلال 2018.

الصادرات الزراعية المصرية

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك مستقبل للصادرات المصرية خلال 2019 بواقع 2.05 مليار دولار.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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