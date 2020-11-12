292 مليون دولار فائضًا فى الميزان التجارى بين مصر ولبنان خلال 2019

حقق الميزان التجارى بين مصر ولبنان فائضًا لصالح القاهرة سجل 292.4 مليون دولار خلال 2019، مقابل 410.6 مليون دولار خلال عام 2018، بحسب تقرير حكومى حصلت «المال» على نسخة منه.

وكشف التقرير، أن الصادرات المصرية إلى لبنان سجلت 407.2 مليون دولار خلال 2019.

فيما سجلت أن الواردات المصرية من لبنان 114.8 مليون دولار خلال 2019.

الصادرات المصرية إلى الدول العربية

وصعدت الصادرات المصرية إلى الدول العربية بنحو 6.3% لتسجل 10.1 مليار دولار خلال العام الماضى 2019، مقابل 9.5 مليار خلال 2018. الصادرات الزراعية المصرية

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك مستقبل للصادرات المصرية خلال 2019 بواقع 2.05 مليار دولار.