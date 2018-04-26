29.5 ٪ من براءات اختراع المصريين في مجال الاحتياجات الإنسانية

سمر السيدأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري عام 2017 بلغت 2279 طلبًا، منهم (1025 طلب للمصريين بنسبة 45 ٪، 1254 للأجانب بنسبة 55٪)، مقابل 2197طلبًا عام 2016، منهم (920 للمصريين بنسبة 41.9٪، 1277 للأجانب بنسبة 58،1٪) بزيادة بلغت نسبتها

سمر السيد

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري عام 2017 بلغت 2279 طلبًا، منهم (1025 طلب للمصريين بنسبة 45 ٪، 1254 للأجانب بنسبة 55٪)، مقابل 2197طلبًا عام 2016، منهم (920 للمصريين بنسبة 41.9٪، 1277 للأجانب بنسبة 58،1٪) بزيادة بلغت نسبتها 3،7 ٪.

وأضاف الإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، أن عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري عام 2017 بلغت 581 براءة اختراع، مقابل 450 براءة عام 2016، منهم (73 براءة اختراع للمصريين بنسبة 16،2 ٪، 377 براءة اختراع للأجانب بنسبة 83،8 ٪ ) بزيادة بلغت نسبتها 29،1٪.

وأشار الجهاز إلى أن 150 براءة اختراع تم منحها وفقًا للتصنيف الدولي فـى مجال الكيمياء والفلزات بنسبة 25.8٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عـام 2017 (12.7٪ للمصريين،87.3 ٪ للأجانب) يلى ذلك البراءات الممنوحة فـى مجال الاحتياجـات الإنسانية بـ 139 براءة اختراع بنسبة 23.9 ٪ منها 29.5٪ للمصريين، 70،5٪ للأجانب ثم الممنوحة فى مجال عمليات التشكيل والنقل بـ 94 براءة اختراع بنسبة 16،2٪ (17٪ للمصريين،83٪ للأجانب).

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى حيث بلغ عدد البراءات الممنـوحة لها مـن مـكتب البراءات المصري 113، بنسبة 19،4٪، يليها الممنوحة للمصريين بـ 96 براءة اختراع بنسبة 16،5٪ ثم ألمانيا بـ66 براءة اختراع بنسبة 11،4٪ من الممنوحة عام 2017.