29 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازيأعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، 29 سفينة.فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.من ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعي

أمانى العزازي





أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، 29 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.

من ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن، وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة، وأيضًا سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة بضاعة عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن بضاعة عامة.

وجارٍ تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.