29 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد السبت 25 نوفمبر

أماني العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 29 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن. ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما…

أماني العزازي:



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 29 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن.

ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما يتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.