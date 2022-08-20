29 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة خلال عمليات التدوال.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة .

وكان ميناء غرب بورسعيد قد استقبل أمس سفينة “الرورو” العملاقة SOO SHIN وعلى متنها 1315 سيارة من ماركات مختلفة، ويبلغ طول السفينة 175 مترا بغاطس 7.4 أمتار.

وتعد هذه السفينة الـ 14 من نوعها خلال هذا العام ليصبح إجمالي السيارات التي استقبلتها الميناء عبر سفن “الرورو”، نحو 20461 سيارة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفينة للميناء من قطر وإرشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة وتخزينها في المخازن المخصصة لها؛ تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.