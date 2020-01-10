29 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاته إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

كما وجه برفع الاستعدادات اللازمة لمواجهة اي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار، أو سوء الأجواء الجوية ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه.

كما وجه بقيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكل الأجهزة التنفيذية، لمتابعة الموقف والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة، وسرعة تصريف مياه الأمطار أولًا بأول، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.

حركة السفن بموانئ بورسعيد

فيما أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن موانئ بورسعيد تعمل بشكل طبيعى، وتواصل استقبال السفن رغم حالة الطقس السيئ.

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 29 سفينة؛ حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، وغادر الميناء 5 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة.