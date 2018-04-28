نقل وملاحة

29 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد.. اليوم

أمانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم السبت 29 سفينة.فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين و
12:46 م, السبت, 28 أبريل 18 12:46 م, السبت, 28 أبريل 18

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أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم السبت 29 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ويتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وجار تسهيل إجراءات دخول وخروج السفن من والى الميناء.

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