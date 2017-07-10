29 حفلًا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور فى مهرجانات الأوبرا الصيفية

تسعى دار الأوبرا المصرية لتأكيد رسالتها التنويرية الهادفة لبناء الإنسان والارتقاء بالوجدان والمشاعر وتقويم السلوك بالفنون الجادة من خلال فعاليات مهرجاناتها الصيفية بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور والتى تبدأ 20 يوليو وتستمر طوال 21 يوما متصلة حتى 11 أغسطس المقبل.

صرحت بذلك الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الاوبرا وأضافت أن الفعاليات تقام تحت اشراف الدكتور مجدى صابر رئيس البيت الفنى بالاوبرا وتضم 29 حفلا منها 7 حفلات على المسرح المكشوف بالقاهرة و8 حفلات على مسرح سيد درويش ” أوبرا الاسكندرية ” و4 حفلات بمسرح أوبرا دمنهور الى جانب 10 حفلات على المسرح الرومانى بمنطقة كوم الدكة بالاسكندرية والذى تمت إعادة إحيائه بالفنون العام الماضى بعد انقطاع دام لأكثر من 6 سنوات وذلك بهدف الترويج للآثار المصرية وهو احد الادوار المهمة والرئيسية للمؤسسات الوطنية.

وأشارت إلى أن الفعاليات تتضمن عروضا لمجموعة من النجوم والفرق المصرية والعربية الشهيرة والواعدة منها فرقة محمد عباس ورنا سماحة، أحمد جمال منى بوركهارد ( فلكلور اسبانى )، جلاس اونيون، مجموعة الحضرة للانشاد الصوفى، فرقة المولوية المصرية بقيادة عامر التونى، فريق فؤاد ومنيب، كورال اطفال اوبرا الاسكندرية، فرقة اوبرا القاهرة، على الحجار، فريق سواريه، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، فرقة على مر الاجيال، نسمة محجوب، ايمان البحر درويش، كارمن سليمان، صابرين النجيلى، محمد رشاد، فرقة الجيتس، التونسية غالية بن على، خالد سليم، ريهام عبد الحكيم وفرقة الدكتور علاء ياسين، أحمد سعد ومدحت صالح.

واكدت رئيس الأوبرا أنه عقب انتهاء المهرجانات فى الاسكندرية ودمنهور تبدأ مباشرة فعاليات الدورة الـ 26 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء والتى تضم اكثر من 30 حفلا على مدى 15 يوما ويعد التلاحم الحقيقى والمباشر مع الجمهور باعتباره جزءا أصيلا من تكوين المهرجان الأعرق بين مهرجانات الاوبرا واحد اهم النوافذ الفنية لجمهور القاهرة وفيه يمتزج التاريخ بالفن ويصبح الجمهور هو الحارس الأمين عليهما.