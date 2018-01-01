29 جامعة ومعهدا خاصا لدعم التعليم الجامعي في 2018

جهاد سالم:تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام الجاري بدء انشاءاه، وافتتاح نحو 29 جامعة ومعهد خاص فى العاصمة الادارية الجديدة والمحافظات، بالتعاون مع العديد من الجهات الاجنبية، وذلك طبقا لخطة الوزراة خلال 2018.وأشارت الوزارة إلى أن الخطة تشمل، إفتتاح المرحلة الأولى لمجموعة ا

جهاد سالم:

تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام الجاري بدء انشاءاه، وافتتاح نحو 29 جامعة ومعهد خاص فى العاصمة الادارية الجديدة والمحافظات، بالتعاون مع العديد من الجهات الاجنبية، وذلك طبقا لخطة الوزراة خلال 2018.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطة تشمل، إفتتاح المرحلة الأولى لمجموعة الجامعات الكندية بالعاصمةالإدارية الجديدة، البدء في إنشاء 5 جامعات أخري وهي الجامعة الإنجليزية، والأمريكية، والمجرية، والأوكرانية، والنمساوية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك البدء في إنشاء جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العلمين،وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة

وتتضمن خطة التعليم العالي خلال 2018، الإنتهاء من إنشاء 3 جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا، والإنتهاء من المراحل الأولى لجامعتي الملك سلمان الدولية فرع “شرم الشيخ – الطور- رأس صدر”، وجامعة الجلالة الدولية، وكذلك الإنتهاء من المرحلة الأولى لأكاديمية العلوم بجبل الجلالة.

كما تشمل الخطة، استكمال انشاءات فروع جامعات الاسكندرية بمطروح، أسيوط بالوادى الجديد، جامعة جنوب الوادى بالبحر الاحمر، والبدء في إنشاء 5 جامعات خاصة جديدة بسوهاج وكفر الشيخ والغربية وبرج العرب وأبوتلات ورشيد، وإنشاء 8 معاهد عالية خاصة في كافة التخصصات بالتعاون مع جامعات ومعاهد عالمية، مع التركيز على التخصصات التكنولوجية.

وتخطط الوزارة لتطوير التعليم الجامعي من خلال العمل مع المؤسسات الدولية لتحسين التصنيف والترتيب العالمي للجامعات المصرية، وإفتتاح مراكز التوظيف والتدريب بالجامعات الحكومية والخاصة، وكذلك إعتماد برامج ريادة الأعمال لمناهج اللتدريس بالجامعات، وتكليف لجان القطاع بدراسة تحديث المناهج وربط سوق العمل والتخصصات المستحدثة بالخريجين، ودراسة قواعد اختيارالقيادات الجامعية ولجان التقييم.

وتعتزم التعليم العالي خلال العام الجاري افتتاح مكاتب رعاية الوافدين بالجامعات، تطوير وافتتاح المقر الجديد لقطاع الوافدين بحى السفارات وتحديث الموقع وآليات التقديم طبقا لإستراتيجية الدولة،فضلا عن التوسع فى البعثات التدريبية لشباب الباحثين لمدد قصيرة طبقا لخطط التنمية، وزيادة ميزانية البعثات وتفعيل الاتفاقيات الدولية مع الجهات المانحة.