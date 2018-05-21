29 % ارتفاعًا بأعداد السياح في مارس الماضي

محمود محسنارتفعت أعداد السائحين الوافدين في مارس الماضي عن سابقه بنسبة 29%، كما ارتقعت عن مثيله من العام الماضي بنسبة 43.8%، حيث بلغت أعداد القادمين في مارس الماضي 941.8 ألف.وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السائحين الوافدين من كل دول العالم بلغ 941.8 ألف سائح

محمود محسن





ارتفعت أعداد السائحين الوافدين في مارس الماضي عن سابقه بنسبة 29%، كما ارتقعت عن مثيله من العام الماضي بنسبة 43.8%، حيث بلغت أعداد القادمين في مارس الماضي 941.8 ألف.

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السائحين الوافدين من كل دول العالم بلغ 941.8 ألف سائح خلال مارس 2018، مقارنة بعدد 730.2 ألف سائح لشهر فبراير 2018، بنسبة زيادة قدرها 29%، مقابل 654.9 ألف سائح خلال مارس 2017، بنسبة زيادة قدرها 43.8%. وكانت أوروبا الغربية أكثر المناطق إيفادًا بنسبة 37.9%، يليها أوروبا الشرقية بنسبة 24.9%، وبعد ذلك الشرق الأوسط بنسبة 19.7%، ثم أفريقيا بنسبة 6.8%.

ومقارنة بشهر مارس 2017 كانت الزيادة في عدد السائحين الوافدين 286.9 ألف سائح بنسبة 43.8%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، يليها أوروبا الشرقية، ثم الشرق الأوسط.

ولفت الجهاز المركزي إلى أن عدد السائحين المغادرين بلغ 856.2 ألف سائح خلال مارس 2018 مقارنة بعدد 672.6 ألف سائح لشهر فبراير 2018، بنسبة زيادة قدرها 27.3%، مقابل 598.2 ألف سائح خلال مارس 2017، بنسبة زيادة قدرها 43.1%.

يُذكر أنه كان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في عدد السائحين المغادرين بنسبة 37.6%، يليها أوروبا الشرقية بنسبة 25.6%، ثم الشرق الأوسط بنسبة 20.3%، ثم أفريقيا بنسبة 5.1%.

ومقارنة بشهر مارس 2017 كانت الزيادة في عدد السائحين المغادرين 258.1 ألف سائح بنسبة 43.1%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، يليها أوروبا الشرقية، ثم الشرق الأوسط.

وأوضح الجهاز المركزي أن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون بلغ 8.6 مليون ليلة، خلال شهر مارس 2018، مقارنة بعدد 6.7 مليون ليلة لشهر فبراير 2018 بنسبة زيادة قدرها 27.7%، مقابل 5.4 مليون ليلة خلال مارس 2017 بنسبة زيادة قدرها 57.9%. وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في عدد الليالي السياحية بنسبة 36.6%، يليها الشرق الأوسط بنسبة 23.8%، ثم أوروبا الشرقية بنسبة 19.9%، ثم أفريقيا بنسبة 8.6%.

ومقارنة بشهر مارس 2017 كانت الزيادة في عدد الليالي السياحية 3.1 مليون ليلة، بنسبة 57.9%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، يليها أوروبا الشرقية، ثم الشرق الأوسط.

وأشار الجهاز المركزي إلى أن عدد السائحين الوافدين من دول الإتحاد الأوروبي بلغ 387.6 ألف سائح خلال مارس 2018، مقارنة بعدد 294.2 ألف سائح خلال فبراير 2018، بنسبة زيادة قدرها 31.8%، مقابل 222.9 ألف سائح خلال مارس 2017 بنسبة زيادة قدرها 73.9%، وكانت ألمانيا أكثر الدول إيفادًا بنسبة 42.5%، يليها المملكة المتحدة بنسبة 11%، ثم إيطاليا بنسبة 7.7%.

جديرٌ بالذكر أن عدد الليالي السياحية التى قضاها السائحون المغادرون من دول الاتحاد الأوروبي بلغ 3.5 مليون ليلة خلال مارس 2018، مقارنة بعدد 2.5 مليون ليلة خلال فبراير 2018 بنسبة زيادة قدرها 37.2%، مقابل 2.2 مليون ليلة خلال مارس 2017 بنسبة زيادة قدرها 55.7%، وكانت لألمانيا النصيب الأكبر في عدد الليالي السياحية بنسبة 42.2%، يليها المملكة المتحدة بنسبة 12.2%، ثم إيطاليا بنسبة 8.4%.