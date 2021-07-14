زيادة أسعار السيارات الأوروبية خلال النصف الأول بقيمة 29 ألف جنيه

شهدت أسعار السيارات الأوروبية المنشأ زيادات سعرية تراوحت ما بين 4000 وحتى 29 ألف جنيه على مدار الشهور الستة الأولى من العام الحالى “يناير – يونيو” فى غالبية سيارات الركوب المتواجدة فى السوق المحلية ذات المنشأ الأوروبي والتى شملت كلًا من أوبل، وبيجو، ورينو، وستروين، وسكودا، وسيات، وفولكس فاجن، وفيات، ولادا.
وتأتي الزيادات التى طرأت على أسعار السيارات خلال تلك الفترة فى الوقت الذى تشهد فيه صناعة السيارات المركبات تحديات عدة.
وتعاني صناعة سيارات الركوب العديد من التحديات مثل استمرار أزمة كورونا، ونقص بعض مكونات الإنتاج.
وأدى نقص مكونات مكونات الإنتاج إلى اتجاه العديد من المصنعين لتقليل الكميات المنتجة من السيارات مما أثر على توافر المعروض منها.
وتشير بعض التقارير إلى أن عدم توافر المعروض سيؤدى إلى ارتفاع أسعار كافة أنواع السيارات هذا العام فى جميع الأسواق.
ورصد «المال» ارتفاع أسعار السيارات الأوروبية خلال فترة الشهور الستة الأولى من العام الحالى بقيمة تصل إلى 29 ألف جنيه.
أسعار سيارات أوبل
ارتفعت أسعار سيارات أوبل فى مصر خلال النصف الأول بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه وفقًا للأسعار الرسمية.
وشلمت الزيادة سيارات أوبل جراند لاند، والتابعة لفئة المركبات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs.
واستقرت أسعار السيارات للعلامة التجارية فى بعض الموديلات مثل أوبل أسترا، وانسيجنيا، كروس لاند.
أما بيجو، فشهدت موديلاتها زيادات سعرية تتراوح ما بين 4 آلاف جنيه، وحتى 29 ألف جنيه، مع العلم أن الزيادة طالت كافة الموديلات.
وارتفعت أسعار السيارات لماركة رينو ما بين 5 آلاف، وحتى 11 ألف جنيه فى غالبية الموديلات خلال النصف الأول 2021.
وطالت الزيادات أسعار سيارات رينو لوجان، وداستر، وسانديرو، بعض فئات كادجار، فيما استقرت رينو ميجان.
وقفزت أسعار سيارات سيتروين بقيمة ما بين 6 آلاف جنيه، وحتى 10 آلاف جنيه على مدار الشهور الستة الأولى من هذا العام.
وشملت الزيادات السعرية موديلات ستروين اير كروس C5، وستروين اير كروس C3، وسيتروين C4، وسيتروين سي اليزيه.
أسعار السيارات لمجموعة فولكس فاجن
تتوافر سيارات فولكس فاجن جروب فى مصر عبر موديلات فولكس فاجن، وسيات، وسكودا والتى ارتفعت أسعارها على مدار النصف الأول من 2021.
وقفزت أسعار سيارات سكودا بقيمة تتراوح ما بين 5 آلاف، وحتى 15 ألف جنيه خلال تلك الفترة.
كما صعدت الأسعار الرسمية لماركة سيات ما بين 5 آلاف، وحتى 10 آلاف جنيه.
وقفزت أسعار فولكس فاجن فى مصر النصف الأول بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه لطراز تيجوان، و5 آلاف جنيه لطراز باسات.
أسعار فيات ترتفع 15 ألف جنيه
قفزت أسعار سيارات فيات خلال النصف الأول من العام الحالى بقيمة تتراوح ما بين 5 آلاف، وحتى 15 ألف جنيه.
وارتفع سعر فيات تيبو سيدان بقيمة تتأرجح ما بين 6 آلاف، وحتى 15 ألف جنيه.
أما فيات تيبو هاتشباك فارتفعت من يناير وحتى نهاية مايو بقيمة ما بين 8 آلاف، وحتى 10 آلاف جينه.
أما أسعار السيارات للعلامة التجارية لادا، فصعدت ما بين 8 آلاف، وحتى 9 آلاف جنيه.
الجدول التالي يوضح تطور أسعار السيارات الأوروبية خلال النصف الأول من العام الحالي.
|الموديل
|الفئة
|سعر يناير
|سعر يونيو
|التغير فى السعر
|أوبل أسترا
|الأولى
|320,000
|320,000
|أوبل انسيجنيا
|الأولى
|470,000
|470,000
|أوبل انسيجنيا
|الثانية
|500,000
|500,000
|أوبل انسيجنيا
|الثالثة
|560,000
|560,000
|أوبل جراند لاند
|الأولى
|450,000
|455,000
|5,000
|أوبل جراند لاند
|الثانية
|490,000
|500,000
|10,000
|أوبل جراند لاند
|الثالثة
|520,000
|530,000
|10,000
|أوبل كروس لاند
|الأولى
|335,000
|335,000
|أوبل كروس لاند
|الثانية
|365,000
|365,000
|بيجو 301
|الأولى
|238,000
|243,000
|5,000
|بيجو 301
|الثانية
|266,000
|270,000
|4,000
|بيجو 2008
|الأولى
|339,900
|347,990
|8,090
|بيجو 2008
|الثانية
|369,900
|384,990
|15,090
|بيجو 2008
|الثالثة
|399,900
|419,990
|20,090
|بيجو 3008
|الأولى
|500,000
|510,000
|10,000
|بيجو 3008
|الثانية
|550,000
|560,000
|10,000
|بيجو 3008
|الثالثة
|630,000
|635,000
|5,000
|بيجو 3008
|الرابعة
|635,000
|640,000
|5,000
|بيجو 3008
|الخامسة
|680,000
|685,000
|5,000
|بيجو 3008
|السادسة
|685,000
|690,000
|5,000
|بيجو 5008
|الأولى
|559,900
|564,990
|5,090
|بيجو 5008
|الثانية
|599,900
|609,990
|10,090
|بيجو 5008
|الثالثة
|679,900
|684,990
|5,090
|بيجو 5008
|الرابعة
|689,900
|694,990
|5,090
|بيجو 5008
|الخامسة
|729,900
|734,990
|5,090
|بيجو 5008
|السادسة
|739,900
|744,990
|5,090
|بيجو 508
|الأولى
|459,990
|479,990
|20,000
|بيجو 508
|الثانية
|499,990
|519,990
|20,000
|بيجو 508
|الثالثة
|569,990
|598,990
|29,000
|رينو داستر
|الأولى
|288,000
|288,000
|رينو داستر
|الثانية
|310,000
|318,000
|8,000
|رينو داستر
|الثالثة
|339,000
|348,000
|9,000
|رينو سانديرو
|الأولى
|218,000
|229,000
|11,000
|رينو سانديرو SW
|الأولى
|243,000
|249,000
|6,000
|رينو كادجار
|الأولى
|379,000
|389,000
|10,000
|رينو كادجار
|الثانية
|409,000
|414,000
|5,000
|رينو كادجار
|الثالثة
|434,000
|434,000
|رينو لوجان
|الأولى
|174,000
|179,000
|5,000
|رينو لوجان
|الثانية
|188,000
|199,000
|11,000
|رينو لوجان
|الثالثة
|198,000
|209,000
|11,000
|رينو لوجان
|الرابعة
|208,000
|219,000
|11,000
|رينو لوجان
|الخامسة
|221,000
|229,000
|8,000
|رينو لوجان
|السادسة
|229,500
|239,000
|9,500
|رينو ميجان
|الأولى
|279,000
|279,000
|رينو ميجان
|الثانية
|329,000
|329,000
|رينو ميجان
|الثالثة
|348,000
|348,000
|رينو ميجان
|الرابعة
|389,000
|389,000
|سيتروين ايركروس C3
|الأولى
|294,900
|304,900
|10,000
|سيتروين ايركروس C3
|الثانية
|324,900
|334,900
|10,000
|سيتروين ايركروس C3
|الثالثة
|364,900
|374,900
|10,000
|سيتروين C4
|الأولى
|399,900
|399,900
|سيتروين C4
|الثانية
|414,900
|414,900
|سيتروين C4
|الثالثة
|419,900
|419,900
|سيتروين ايركروس C5
|الأولى
|414,000
|429,000
|15,000
|سيتروين ايركروس C5
|الثانية
|479,000
|497,000
|18,000
|سيتروين ايركروس C5
|الثالثة
|534,000
|547,000
|13,000
|سيتروين سى اليزيه
|الأولى
|227,900
|234,900
|7,000
|سيتروين سى اليزيه
|الثانية
|257,900
|263,900
|6,000
|سكودا أوكتافيا
|الأولى
|400,000
|415,000
|15,000
|سكودا أوكتافيا
|الثانية
|460,000
|475,000
|15,000
|سكودا أوكتافيا
|الثالثة
|500,000
|500,000
|سكودا أوكتافيا
|الرابعة
|650,000
|650,000
|سكودا سكالا
|الأولى
|355,000
|360,000
|5,000
|سكودا سكالا
|الثانية
|420,000
|425,000
|5,000
|سكودا كودياك
|الأولى
|555,000
|560,000
|5,000
|سكودا كودياك
|الثانية
|595,000
|605,000
|10,000
|سكودا كودياك
|الثالثة
|675,000
|685,000
|10,000
|سكودا كودياك
|الرابعة
|715,000
|730,000
|15,000
|سكودا كودياك
|الخامسة
|755,000
|765,000
|10,000
|سكودا كودياك
|السادسة
|765,000
|780,000
|15,000
|سكودا كاميك
|الأولى
|370,000
|375,000
|5,000
|سكودا كاميك
|الثانية
|440,000
|445,000
|5,000
|سكودا سوبيرب
|الأولى
|495,000
|505,000
|10,000
|سكودا سوبيرب
|الثانية
|565,000
|570,000
|5,000
|سكودا سوبيرب
|الثالثة
|630,000
|630,000
|سكودا سوبيرب
|الرابعة
|725,000
|725,000
|سكودا سوبيرب
|الخامسة
|830,000
|830,000
|سكودا كاروك
|الأولى
|510,000
|515,000
|5,000
|سكودا كاروك
|الثانية
|585,000
|590,000
|5,000
|سكودا كاروك
|الثالثة
|595,000
|600,000
|5,000
|سيات أرونا
|الأولى
|305,000
|310,000
|5,000
|سيات أرونا
|الثانية
|340,000
|345,000
|5,000
|سيات أرونا
|الثالثة
|360,000
|365,000
|5,000
|سيات أتيكا
|الأولى
|430,000
|435,000
|5,000
|سيات أتيكا
|الثانية
|475,000
|485,000
|10,000
|سيات أتيكا
|الثالثة
|550,000
|550,000
|سيات أتيكا
|الرابعة
|560,000
|560,000
|سيات إبيزا
|الأولى
|265,000
|270,000
|5,000
|سيات إبيزا
|الثانية
|330,000
|335,000
|5,000
|سيات إبيزا
|الثالثة
|345,000
|350,000
|5,000
|سيات تاراكو
|الأولى
|535,000
|535,000
|سيات تاراكو
|الثانية
|585,000
|585,000
|سيات تاراكو
|الثالثة
|635,000
|635,000
|سيات تاراكو
|الرابعة
|665,000
|665,000
|فولكس فاجن تيجوان
|الأولى
|560,000
|580,000
|20,000
|فولكس فاجن تيجوان
|الثانية
|630,000
|655,000
|25,000
|فولكس فاجن باسات
|الأولى
|495,000
|500,000
|5,000
|فولكس فاجن باسات
|الثانية
|595,000
|600,000
|5,000
|فيات تيبو سيدان
|الأولى
|192,000
|198,000
|6,000
|فيات تيبو سيدان
|الثانية
|207,000
|213,000
|6,000
|فيات تيبو سيدان
|الثالثة
|253,000
|268,000
|15,000
|فيات تيبو سيدان
|الرابعة
|295,000
|301,000
|6,000
|فيات تيبو هاتش باك
|الأولى
|280,000
|288,000
|8,000
|فيات تيبو هاتش باك
|الثانية
|320,000
|330,000
|10,000
|500Xفيات
|الأولى
|379,900
|384,900
|5,000
|500Xفيات
|الثانية
|429,900
|434,900
|5,000
|500Cفيات
|الأولى
|370,000
|370,000
|فيات 500
|الأولى
|330,000
|330,000
|لادا جرانتا
|الأولى
|150,000
|158,000
|8,000
|لادا جرانتا
|الثانية
|169,000
|178,000
|9,000