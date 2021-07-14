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زيادة أسعار السيارات الأوروبية خلال النصف الأول بقيمة 29 ألف جنيه

أسعار سيارات فيات ارتفعت خلال النصف الأول بقيمة تصل إلى 15 ألف جنيه
شريف عيسى 6:33 م, الأربعاء, 14 يوليو 21 6:33 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

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شهدت أسعار السيارات الأوروبية المنشأ زيادات سعرية تراوحت ما بين 4000 وحتى 29 ألف جنيه على مدار الشهور الستة الأولى من العام الحالى “يناير – يونيو” فى غالبية سيارات الركوب المتواجدة فى السوق المحلية ذات المنشأ الأوروبي والتى شملت كلًا من أوبل، وبيجو، ورينو، وستروين، وسكودا، وسيات، وفولكس فاجن، وفيات، ولادا.

وتأتي الزيادات التى طرأت على أسعار السيارات خلال تلك الفترة فى الوقت الذى تشهد فيه صناعة السيارات المركبات تحديات عدة.

وتعاني صناعة سيارات الركوب العديد من التحديات مثل استمرار أزمة كورونا، ونقص بعض مكونات الإنتاج.

وأدى نقص مكونات مكونات الإنتاج  إلى اتجاه العديد من المصنعين لتقليل الكميات المنتجة من السيارات مما أثر على توافر المعروض منها.

وتشير بعض التقارير إلى أن عدم توافر المعروض سيؤدى إلى ارتفاع أسعار كافة أنواع السيارات هذا العام فى جميع الأسواق.

ورصد «المال» ارتفاع أسعار السيارات الأوروبية خلال فترة الشهور الستة الأولى من العام الحالى بقيمة تصل إلى 29 ألف جنيه.

أسعار سيارات أوبل

ارتفعت أسعار سيارات أوبل فى مصر خلال النصف الأول بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه وفقًا للأسعار الرسمية.

وشلمت الزيادة سيارات أوبل جراند لاند، والتابعة لفئة المركبات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs.

واستقرت أسعار السيارات للعلامة التجارية فى بعض الموديلات مثل أوبل أسترا، وانسيجنيا، كروس لاند.

أوبل استرا أسعار السيارات الأوروبية

أما بيجو، فشهدت موديلاتها زيادات سعرية تتراوح ما بين 4 آلاف جنيه، وحتى 29 ألف جنيه، مع العلم أن الزيادة طالت كافة الموديلات.

وارتفعت أسعار السيارات لماركة رينو ما بين 5 آلاف، وحتى 11 ألف جنيه فى غالبية الموديلات خلال النصف الأول 2021.

وطالت الزيادات أسعار سيارات رينو لوجان، وداستر، وسانديرو، بعض فئات كادجار، فيما استقرت رينو ميجان.

وقفزت أسعار سيارات سيتروين بقيمة ما بين 6 آلاف جنيه، وحتى 10 آلاف جنيه على مدار الشهور الستة الأولى من هذا العام.

وشملت الزيادات السعرية موديلات ستروين اير كروس C5، وستروين اير كروس C3، وسيتروين C4، وسيتروين سي اليزيه.

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أسعار السيارات لمجموعة فولكس فاجن

تتوافر سيارات فولكس فاجن جروب فى مصر عبر موديلات فولكس فاجن، وسيات، وسكودا والتى ارتفعت أسعارها على مدار النصف الأول من 2021.

وقفزت أسعار سيارات سكودا بقيمة تتراوح ما بين 5 آلاف، وحتى 15 ألف جنيه خلال تلك الفترة.

كما صعدت الأسعار الرسمية لماركة سيات ما بين 5 آلاف، وحتى 10 آلاف جنيه.

وقفزت أسعار فولكس فاجن فى مصر النصف الأول بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه لطراز تيجوان، و5 آلاف جنيه لطراز باسات.

أسعار فيات ترتفع 15 ألف جنيه

قفزت أسعار سيارات فيات خلال النصف الأول من العام الحالى بقيمة تتراوح ما بين 5 آلاف، وحتى 15 ألف جنيه.

وارتفع سعر فيات تيبو سيدان بقيمة تتأرجح ما بين 6 آلاف، وحتى 15 ألف جنيه.

سعر فيات تيبو 2021

أما فيات تيبو هاتشباك فارتفعت من يناير وحتى نهاية مايو بقيمة ما بين 8 آلاف، وحتى 10 آلاف جينه.

أما أسعار السيارات للعلامة التجارية لادا، فصعدت ما بين 8 آلاف، وحتى 9 آلاف جنيه.

الجدول التالي يوضح تطور أسعار السيارات الأوروبية خلال النصف الأول من العام الحالي.

الموديلالفئةسعر ينايرسعر يونيوالتغير فى السعر
أوبل أستراالأولى320,000320,000
أوبل انسيجنياالأولى470,000470,000
أوبل انسيجنياالثانية500,000500,000
أوبل انسيجنياالثالثة560,000560,000
أوبل جراند لاندالأولى450,000455,0005,000
أوبل جراند لاندالثانية490,000500,00010,000
أوبل جراند لاندالثالثة520,000530,00010,000
أوبل كروس لاندالأولى335,000335,000
أوبل كروس لاندالثانية365,000365,000
بيجو 301الأولى238,000243,0005,000
بيجو 301الثانية266,000270,0004,000
بيجو 2008الأولى339,900347,9908,090
بيجو 2008الثانية369,900384,99015,090
بيجو 2008الثالثة399,900419,99020,090
بيجو 3008الأولى500,000510,00010,000
بيجو 3008الثانية550,000560,00010,000
بيجو 3008الثالثة630,000635,0005,000
بيجو 3008الرابعة635,000640,0005,000
بيجو 3008الخامسة680,000685,0005,000
بيجو 3008السادسة685,000690,0005,000
بيجو 5008الأولى559,900564,9905,090
بيجو 5008الثانية599,900609,99010,090
بيجو 5008الثالثة679,900684,9905,090
بيجو 5008الرابعة689,900694,9905,090
بيجو 5008الخامسة729,900734,9905,090
بيجو 5008السادسة739,900744,9905,090
بيجو 508الأولى459,990479,99020,000
بيجو 508الثانية499,990519,99020,000
بيجو 508الثالثة569,990598,99029,000
رينو داسترالأولى288,000288,000
رينو داسترالثانية310,000318,0008,000
رينو داسترالثالثة339,000348,0009,000
رينو سانديروالأولى218,000229,00011,000
رينو سانديرو SWالأولى243,000249,0006,000
رينو كادجارالأولى379,000389,00010,000
رينو كادجارالثانية409,000414,0005,000
رينو كادجارالثالثة434,000434,000
رينو لوجانالأولى174,000179,0005,000
رينو لوجانالثانية188,000199,00011,000
رينو لوجانالثالثة198,000209,00011,000
رينو لوجانالرابعة208,000219,00011,000
رينو لوجانالخامسة221,000229,0008,000
رينو لوجانالسادسة229,500239,0009,500
رينو ميجانالأولى279,000279,000
رينو ميجانالثانية329,000329,000
رينو ميجانالثالثة348,000348,000
رينو ميجانالرابعة389,000389,000
سيتروين ايركروس C3الأولى294,900304,90010,000
سيتروين ايركروس C3الثانية324,900334,90010,000
سيتروين ايركروس C3الثالثة364,900374,90010,000
سيتروين C4الأولى399,900399,900
سيتروين C4الثانية414,900414,900
سيتروين C4الثالثة419,900419,900
سيتروين ايركروس C5الأولى414,000429,00015,000
سيتروين ايركروس C5الثانية479,000497,00018,000
سيتروين ايركروس C5الثالثة534,000547,00013,000
سيتروين سى اليزيهالأولى227,900234,9007,000
سيتروين سى اليزيهالثانية257,900263,9006,000
سكودا أوكتافياالأولى400,000415,00015,000
سكودا أوكتافياالثانية460,000475,00015,000
سكودا أوكتافياالثالثة500,000500,000
سكودا أوكتافياالرابعة650,000650,000
سكودا سكالاالأولى355,000360,0005,000
سكودا سكالاالثانية420,000425,0005,000
سكودا كودياكالأولى555,000560,0005,000
سكودا كودياكالثانية595,000605,00010,000
سكودا كودياكالثالثة675,000685,00010,000
سكودا كودياكالرابعة715,000730,00015,000
سكودا كودياكالخامسة755,000765,00010,000
سكودا كودياكالسادسة765,000780,00015,000
سكودا كاميكالأولى370,000375,0005,000
سكودا كاميكالثانية440,000445,0005,000
سكودا سوبيربالأولى495,000505,00010,000
سكودا سوبيربالثانية565,000570,0005,000
سكودا سوبيربالثالثة630,000630,000
سكودا سوبيربالرابعة725,000725,000
سكودا سوبيربالخامسة830,000830,000
سكودا كاروكالأولى510,000515,0005,000
سكودا كاروكالثانية585,000590,0005,000
سكودا كاروكالثالثة595,000600,0005,000
سيات أروناالأولى305,000310,0005,000
سيات أروناالثانية340,000345,0005,000
سيات أروناالثالثة360,000365,0005,000
سيات أتيكاالأولى430,000435,0005,000
سيات أتيكاالثانية475,000485,00010,000
سيات أتيكاالثالثة550,000550,000
سيات أتيكاالرابعة560,000560,000
سيات إبيزاالأولى265,000270,0005,000
سيات إبيزاالثانية330,000335,0005,000
سيات إبيزاالثالثة345,000350,0005,000
سيات تاراكوالأولى535,000535,000
سيات تاراكوالثانية585,000585,000
سيات تاراكوالثالثة635,000635,000
سيات تاراكوالرابعة665,000665,000
فولكس فاجن تيجوانالأولى560,000580,00020,000
فولكس فاجن تيجوانالثانية630,000655,00025,000
فولكس فاجن باساتالأولى495,000500,0005,000
فولكس فاجن باساتالثانية595,000600,0005,000
فيات تيبو سيدانالأولى192,000198,0006,000
فيات تيبو سيدانالثانية207,000213,0006,000
فيات تيبو سيدانالثالثة253,000268,00015,000
فيات تيبو سيدانالرابعة295,000301,0006,000
فيات تيبو هاتش باكالأولى280,000288,0008,000
فيات تيبو هاتش باكالثانية320,000330,00010,000
500Xفياتالأولى379,900384,9005,000
500Xفياتالثانية429,900434,9005,000
500Cفياتالأولى370,000370,000
فيات 500الأولى330,000330,000
لادا جرانتاالأولى150,000158,0008,000
لادا جرانتاالثانية169,000178,0009,000
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بقلم شريف عيسى

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