زيادة أسعار السيارات الأوروبية خلال النصف الأول بقيمة 29 ألف جنيه

أسعار سيارات فيات ارتفعت خلال النصف الأول بقيمة تصل إلى 15 ألف جنيه

شهدت أسعار السيارات الأوروبية المنشأ زيادات سعرية تراوحت ما بين 4000 وحتى 29 ألف جنيه على مدار الشهور الستة الأولى من العام الحالى “يناير – يونيو” فى غالبية سيارات الركوب المتواجدة فى السوق المحلية ذات المنشأ الأوروبي والتى شملت كلًا من أوبل، وبيجو، ورينو، وستروين، وسكودا، وسيات، وفولكس فاجن، وفيات، ولادا.

وتأتي الزيادات التى طرأت على أسعار السيارات خلال تلك الفترة فى الوقت الذى تشهد فيه صناعة السيارات المركبات تحديات عدة.

وتعاني صناعة سيارات الركوب العديد من التحديات مثل استمرار أزمة كورونا، ونقص بعض مكونات الإنتاج.

وأدى نقص مكونات مكونات الإنتاج إلى اتجاه العديد من المصنعين لتقليل الكميات المنتجة من السيارات مما أثر على توافر المعروض منها.

وتشير بعض التقارير إلى أن عدم توافر المعروض سيؤدى إلى ارتفاع أسعار كافة أنواع السيارات هذا العام فى جميع الأسواق.

ورصد «المال» ارتفاع أسعار السيارات الأوروبية خلال فترة الشهور الستة الأولى من العام الحالى بقيمة تصل إلى 29 ألف جنيه.

أسعار سيارات أوبل

ارتفعت أسعار سيارات أوبل فى مصر خلال النصف الأول بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه وفقًا للأسعار الرسمية.

وشلمت الزيادة سيارات أوبل جراند لاند، والتابعة لفئة المركبات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs.

واستقرت أسعار السيارات للعلامة التجارية فى بعض الموديلات مثل أوبل أسترا، وانسيجنيا، كروس لاند.

أما بيجو، فشهدت موديلاتها زيادات سعرية تتراوح ما بين 4 آلاف جنيه، وحتى 29 ألف جنيه، مع العلم أن الزيادة طالت كافة الموديلات.

وارتفعت أسعار السيارات لماركة رينو ما بين 5 آلاف، وحتى 11 ألف جنيه فى غالبية الموديلات خلال النصف الأول 2021.

وطالت الزيادات أسعار سيارات رينو لوجان، وداستر، وسانديرو، بعض فئات كادجار، فيما استقرت رينو ميجان.

وقفزت أسعار سيارات سيتروين بقيمة ما بين 6 آلاف جنيه، وحتى 10 آلاف جنيه على مدار الشهور الستة الأولى من هذا العام.

وشملت الزيادات السعرية موديلات ستروين اير كروس C5، وستروين اير كروس C3، وسيتروين C4، وسيتروين سي اليزيه.

أسعار السيارات لمجموعة فولكس فاجن

تتوافر سيارات فولكس فاجن جروب فى مصر عبر موديلات فولكس فاجن، وسيات، وسكودا والتى ارتفعت أسعارها على مدار النصف الأول من 2021.

وقفزت أسعار سيارات سكودا بقيمة تتراوح ما بين 5 آلاف، وحتى 15 ألف جنيه خلال تلك الفترة.

كما صعدت الأسعار الرسمية لماركة سيات ما بين 5 آلاف، وحتى 10 آلاف جنيه.

وقفزت أسعار فولكس فاجن فى مصر النصف الأول بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه لطراز تيجوان، و5 آلاف جنيه لطراز باسات.

أسعار فيات ترتفع 15 ألف جنيه

قفزت أسعار سيارات فيات خلال النصف الأول من العام الحالى بقيمة تتراوح ما بين 5 آلاف، وحتى 15 ألف جنيه.

وارتفع سعر فيات تيبو سيدان بقيمة تتأرجح ما بين 6 آلاف، وحتى 15 ألف جنيه.

أما فيات تيبو هاتشباك فارتفعت من يناير وحتى نهاية مايو بقيمة ما بين 8 آلاف، وحتى 10 آلاف جينه.

أما أسعار السيارات للعلامة التجارية لادا، فصعدت ما بين 8 آلاف، وحتى 9 آلاف جنيه.

الجدول التالي يوضح تطور أسعار السيارات الأوروبية خلال النصف الأول من العام الحالي.