286 مليون دولار صادرات الألومنيوم ومصنوعاته خلال أول 4 شهور من 2022

زادت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 11% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 لتسجل 286 مليون دولار، مقابل 256 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وأكد تقرير للمجلس حصلت «المال» على نسخة منه، أن إيطاليا تربعت على قائمة الدول المستوردة للألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 134.8 مليون دولار، تلتها ألمانيا بقيمة 17.3 مليون ، ثم إسبانيا بقيمة 16.4 مليون ، وحلت بعدها المغرب بقيمة 15.9 مليون، وبعدها ليبيا بقيمة 12.1 مليون.

يشار إلى أن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أعلن عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 بنحو 36% لتسجل 2 مليار و558 مليون دولار، مقابل مليار و883 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وأعلنت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، عن ارتفاع الصادرات السلعية خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 20% لتسجل 9 مليارات و176 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و671 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2021، محققة نسبة زيادة بلغت 20%”.

وأوضحت في بيان سابق، أن المؤشرات الإيجابية الملموسة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى رغم التداعيات الاقتصادية العالمية وجائحة فيروس كورونا ترجع إلى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية.

وأكدت أن “اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية توفر أرضية صلبة للصادرات المصرية للمنافسة بعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية”، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد اعتماد عدد من الأسواق العالمية على المنتج المصري لاسيما فى ظل تباطؤ العملية الإنتاجية بعدد كبير من الدول نظرا للتوترات الجيوسياسية الحالية وتداعيات جائحة كورونا.