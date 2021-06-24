286 مليون جنيه حجم أعمال مقاولات تنفذها «مختار إبراهيم» فى سوهاج

وافق رئيس مجلس الوزراء مطلع يونيو الجارى على زيادة أعمال الإسناد المباشر لصالح شركة المقاولات المصرية« مختار ابراهيم» التابعة لوزارة قطاع الأعمال، ضمن جهود إحياء الشركة ونمو حجم الأعمال المنفذة بها.

وحصلت «المال» على مستند بالإسناد المباشر لأعمال مقاولات لصالح شركة «مختار إبراهيم» فى محافظة سوهاج بقيمة 286 مليون جنيه، من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لتوسعة وتطوير عدد من محطات مياه الشرب.

وقالت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إن تلك الأعمال موزعة على مشروع أعمال تطوير محطة مياه شرب بشرق سوهاج بقيمة 269 مليون جنيه، ومشروع تصميم وتنفيذ توسعات محطة مياه جرجا بتكلفة 17 مليون جنيه.

ومنحت الهيئة القومية لمياه الشرب 10 أيام لشركة مختار إبراهيم لإرسال خطاب ضمان نهائى بقيمة %5 من حجم التكلفة الإجمالية للمشروعات، إضافة لصورة البطاقة الضريبية.

يشار إلى أن شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» تتولى تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة فى عمان وأبوظبى، إذ يصل حجم تعاقداتها إلى 15 مليار جنيه.

وكشف هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، فى وقت سابق لـ«المال»، عن تلقى وعود من الحكومة بإسناد أعمال قيمتها 10 مليارات جنيه، ضمن المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى.

وذكر أن «القابضة للتشييد» من المقرر أن تبدأ فى تدبير سيولة تتراوح قيمتها بين 700 إلى 800 مليون جنيه، للشركات للبدء فى تنفيذ الأعمال المقرر إسنادها بشكل سريع، خاصة أن اللجوء للبنوك قد يحتاج لفترة زمنية أطول.